Deux Allemands ont été tués le 22 décembre près d'Elche, en Espagne, lors d'une rixe liée à un conflit immobilier. Deux suspects polonais avec des antécédents ont été arrêtés, selon la Garde civile.

Une bagarre en Espagne dégénère et deux Allemands décèdent

Deux ressortissants allemands ont été tués lundi près d'Elche, dans le sud-est de l'Espagne, lors d'une rixe qui a dégénéré, ont rapporté mardi des médias espagnols, la Garde civile indiquant, pour sa part, avoir procédé mardi à l'arrestation de deux suspects.

«Concernant le double homicide survenu hier (lundi), 22 décembre, vers 18h00, dans une zone rurale près d'Elche, la Garde civile d'Alicante confirme que deux suspects ont été arrêtés aujourd'hui (mardi) à 14h00», a précisé cette source dans un communiqué transmis à l'AFP. Interrogée par l'AFP, la Garde civile a refusé d'indiquer la nationalité des deux victimes et celle des deux suspects arrêtés.

Mais selon le quotidien El País, les deux victimes sont de nationalité allemande, alors que les meurtriers présumés – qui étaient retranchés dans une maison au moment de leur interpellation – sont de nationalité polonaise et ont des antécédents judiciaires en Espagne. Invoquant «le secret de l'instruction», la Garde civile n'a pas non plus confirmé la présence d'une troisième victime qui, d'après El País, aurait été «grièvement blessée» et hospitalisée. On ignore sa nationalité.

La Garde civile a cependant confirmé que les deux suspects «(seraient) présentés à un juge dans les plus brefs délais». D'après les premiers éléments de l'enquête relayés par El País, les trois victimes auraient tenté de déloger les deux suspects d'une maison qu'ils occupaient, provoquant un affrontement.