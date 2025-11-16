Publié: il y a 10 minutes

Lors d'une compétition automobile dans le sud-est de l'Australie, une voiture de course a foncé dans la foule. Plusieurs personnes sont blessées, dont une grièvement.

Une voiture de course franchit une barrière de sécurité et fait 9 blessés

Une voiture de course franchit une barrière de sécurité et fait 9 blessés

Les blessés ont entre 20 et 75 ans. (Photo d'illustration) Photo: Helitak430/LCC wikimedia

AFP Agence France-Presse

Neuf personnes ont été blessées samedi, dont une grièvement, quand une voiture a foncé dans la foule lors d'une course automobile dans le sud-est de l'Australie, a indiqué la police. Le conducteur avait été impliqué dans une collision sur la piste quelques instants avant l'impact.

La voiture participait à une course lorsqu'elle a traversé une barrière et percuté un groupe de spectateurs à Walcha, à environ 300 km au nord de Sydney.

Un homme de 54 ans a été grièvement blessé, a précisé la police de Nouvelle-Galles du Sud. Trois autres personnes l'ont été sérieusement. Les blessés ont entre 20 et 75 ans, a précisé la police.