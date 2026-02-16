La police australienne a demandé la libération urgente d'un octogénaire kidnappé par erreur. Trois ravisseurs l'avaient enlevé vendredi à son domicile de North Ryde, près de Sydney.

Des ravisseurs auraient kidnappé un octogénaire «par erreur», d'après la police

«Je suis sûr à 100% qu'ils se sont trompés»

ATS Agence télégraphique suisse

La police australienne a lancé lundi «une demande très bizarre»: un appel à la libération urgente d'un octogénaire kidnappé, car les ravisseurs se sont, selon elle, tout simplement trompés de cible. La police a appris vendredi l'enlèvement par trois individus d'un octogénaire à son domicile de North Ryde, un quartier du nord de Sydney.

«Je suis sûr à 100% que les ravisseurs se sont trompés de personne», a assuré lundi devant les journalistes Andrew Marks, commandant de la brigade des vols et crimes. Selon la chaîne de télévision publique ABC, ils entendaient kidnapper une personne liée à un réseau criminel de l'ouest de Sydney.

Une demande «très bizarre»

Or ce grand-père «n'est impliqué dans aucun milieu criminel», a répété Andrew Marks. «Ce n'est pas le genre d'affaire où ils enlèvent des gens au hasard. Là, les ravisseurs avaient l'intention d'enlever quelqu'un en particulier, mais ils se sont trompés de personne», a-t-il poursuivi.

Ainsi, soulignant lui-même le caractère «très bizarre» de sa demande, il a exhorté les criminels à relâcher leur prisonnier dès que possible. La victime portait un pyjama gris et une chemise en flanelle rouge et verte lors de son enlèvement, a indiqué la police, et a besoin de soins médicaux quotidiens.

Des vidéos et des photos de l'homme enlevé, gravement blessé, ont circulé dans le milieu criminel de Sydney, d'après les médias locaux. Si les proches de l'octogénaire sont bouleversés, Andrew Marks veut rassurer: malgré l'erreur «préoccupante» des criminels, les habitants «qui ont des parents ou grands-parents âgés n'ont rien à craindre».