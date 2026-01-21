La police nigériane reconnaît l’enlèvement de fidèles lors de messes dans l’Etat de Kaduna. Les bilans varient de 100 à près de 180 disparus, après des démentis initiaux des autorités.

AFP Agence France-Presse

La police nigériane a admis mardi soir que des hommes armés avaient enlevé dimanche des fidèles lors de messes dominicales dans l'Etat de Kaduna (centre), après avoir rejeté dans un premier temps des allégations en ce sens. Un haut dignitaire chrétien et un chef de village avaient déclaré lundi à l'AFP que plus de 160 personnes avaient été enlevées dimanche dans plusieurs églises.

Un rapport sur la sécurité préparé pour les Nations unies a pour sa part fait état d'une centaine de personnes enlevées, tandis que l'Association chrétienne du Nigeria a indiqué disposer d'une liste de 177 disparus. Le chef de la police de l'Etat de Kaduna et deux hauts responsables gouvernementaux avaient d'abord démenti ces informations, affirmant que les agents de sécurité s'étaient rendus sur les lieux et n'avaient trouvé aucune preuve, l'un d'eux qualifiant ces informations de «totalement fausses».

Rétropédalage

Mais dans une déclaration faite mardi soir, le porte-parole de la police nationale, Benjamin Hundeyin, a finalement concédé qu'un «enlèvement» avait eu lieu et que les forces de l'ordre avaient entamé des opérations pour «localiser et secourir les victimes en toute sécurité et rétablir le calme dans la région».

Il a ajouté que les déclarations faites par la police et d'autres responsables de l'Etat de Kaduna visaient «à éviter toute panique inutile pendant que les faits étaient en cours de confirmation». Les enlèvements de masse sont fréquents au Nigeria, la plupart perpétrés par des gangs criminels, désignés localement sous le terme de «bandits», en quête de rançons.

Même si le paiement de rançons est interdit par la loi, les kidnappings sont devenus «une industrie structurée et lucrative» qui a rapporté quelque 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, selon un rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil basé à Lagos. En novembre, plus de 300 élèves et professeurs d'une école catholique du centre du pays avaient été enlevés, puis libérés.