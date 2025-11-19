Une présumée tentative d'enlèvement d'enfant signalée à Juriens (VD) suscite l'inquiétude. La police cantonale vaudoise enquête sur l'incident, tout en rassurant la population qu'aucune recrudescence de cas similaires n'est observée dans la région.

Un étrange incident dans le Jura vaudois fait craindre un kidnapping

1/2 Un post Facebook appelle les parents de Juriens (VD) à la prudence. Un homme aurait tenté d'enlever un enfant ce samedi 15 novembre. Photo: Capture d'écran / Facebook

Léo Michoud Journaliste Blick

Inquiétude parentale à Juriens (VD), en raison d’un étrange incident partagé ce mardi 18 novembre sur Facebook. C’est un «petit rappel de prudence» qui a été publié sur le groupe «T’es de Gollion si.......», qui compte tout de même 1200 membres.

Samedi dernier dans l’après-midi, un homme aurait «enlevé et porté sur environ 100 m un enfant de 8 ans en lui mettant la main sur la bouche», alerte une utilisatrice. Description de l’individu? «180 cm, vêtu d’un manteau long et d’une casquette», toujours selon la même publication partagée de nombreuses fois.

Heureusement, l’enfant se serait «débattu» et aurait «réussi à se libérer». Tandis que l’individu serait «reparti en direction de Vaulion», plus loin dans le Vallon du Nozon. L’utilisatrice appelle ses concitoyens à garder «toujours un petit œil bienveillant» autour d’eux et de signaler tout comportement suspect au 117 «en restant discret».

Un autre cet été

Un évènement qui en rappelle plusieurs autres, dont un décrit en août dernier dans le bulletin d’informations communal d’Arnex-sur-Orbe (VD), un village voisin. «On pourrait croire qu’il s’agit d’une légende urbaine tant cette histoire est rebattue: celle d’inconnus circulant en voiture et abordant des enfants en leur proposant des bonbons pour les attirer à l’intérieur… c’est pourtant bien cela qui s’est produit à Arnex le lundi 4 août vers 20h30 à la Route de Pompaples», écrivent les scribes communaux.

Fort heureusement, aucun enlèvement n’est à déplorer, les enfants ayant semble-t-il refusé toute sollicitation. Le bulletin communal renvoie simplement aux conseils de prévention de Pro Juventute à ce sujet.

La police cantonale tempère les inquiétudes

Mais alors, y a-t-il de quoi s’inquiéter d’une recrudescence des tentatives de kidnapping dans le Nord vaudois? Pas selon la police cantonale, contactée au sujet de l’évènement de ce samedi. La gendarmerie confirme être intervenue à Juriens.

« Les éléments dont nous disposons actuellement ne demandent pas de recommander une vigilance particulière Sébastien Jost, porte-parole de la police cantonale vaudoise »

«Nous effectuons actuellement des vérifications et des investigations afin de clarifier les circonstances exactes des faits, indique le porte-parole Sébastien Jost. À ce stade, nous n’avons pas connaissance d’autres cas dans la région et les éléments dont nous disposons actuellement ne demandent pas de recommander une vigilance particulière au-delà des règles de prudence habituelles.»

La police recommande aux enfants de ne «pas s’adresser à des inconnus ni monter dans un véhicule qu’ils ne connaissent pas». Et aux adultes inquiets? «Nous encourageons les parents à écouter attentivement leur enfant et, en cas de doute, à contacter directement la police». Et Sébastien Jost de conclure: «Si une information importante doit être communiquée au public, la police le fera rapidement par ses canaux officiels».