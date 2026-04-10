Un phoque nommé Sammy a bloqué une route à Dromana, en Australie, vendredi, en s'y installant pour une sieste. La police a dévié la circulation avant de le raccompagner à la plage.

Un phoque roupille sur la chaussée, la circulation déviée

Un phoque roupille sur la chaussée, la circulation déviée

AFP Agence France-Presse

Une ville balnéaire australienne a brièvement dévié sa circulation routière vendredi lorsqu'un phoque, connu localement, a décidé de faire une sieste sur la chaussée. Le pinnipède somnolent a été aperçu en train de roupiller sur une route de Dromana, une ville de l'Etat de Victoria, dans le sud du pays.

La police locale a placé des cônes autour du phoque, connu de certains habitants sous le nom de Sammy, et qui avait décidé de prendre le soleil sans se soucier des voitures. Le phoque a ensuite été raccompagné vers la plage par des sauveteurs animaliers et la voie a été rouverte.

Interdiction de les toucher

«On ne sait pas où on va l'apercevoir la prochaine fois», s'amuse Laura Ellen, une habitante qui a repéré l'animal endormi. «Il dort toute la journée en général», a-t-elle ajouté. «Ça m'a fait rire de le voir sur la route. Je ne l'avais encore jamais vu faire ça».

Les phoques sont un spectacle courant le long de la côte du Victoria. Il est interdit de les toucher ou de les nourrir, rappelle le gouvernement de l'Etat.