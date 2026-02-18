Un chien a volé la vedette aux fondeurs lors du team sprint des Jeux olympiques. Surgi du bord de piste, l’animal s’est mis à courir aux côtés de la Croate Tena Hadzic.

Blick Sport

Un invité surprise s’est glissé dans le décor parfaitement huilé des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. Sur les pistes du Lago di Tesero, alors que le team sprint de ski de fond battait son plein, un chien visiblement peu impressionné par l’enjeu a décidé de s’offrir sa propre course. L’animal a surgi au bord du tracé avant de trotter aux côtés de la Croate Tena Hadzic, offrant une scène aussi improbable que savoureuse au cœur d’une épreuve habituellement millimétrée.

Pendant quelques secondes, le chaos a flirté avec le burlesque entre une athlète disputant la course de sa vie et un chien trottant tranquillement à côté d'elle. L'animal, lui, semblait parfaitement dans son élément, courant avec une aisance presque professionnelle, comme s’il connaissait le parcours par cœur. Heureusement, l’incident n’a pas provoqué de chute ni de perturbation majeure du classement, même si la séquence a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

La petite histoire ne dit hélas pas si le chien va recevoir une médaille pour sa prestation. Mais l'on pourra dire qu'il a au moins offert un moment insolite à ces Jeux de Milan-Cortina.