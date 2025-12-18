La police a intercepté deux voitures à Sydney après un signalement d'un possible acte violent en préparation. Sept hommes collaborent à l'enquête, mais aucun lien n'a été établi avec l'attaque terroriste de Bondi qui a fait 15 morts dimanche dernier.

Deux voitures arrêtées à Sydney pour possible «acte violent» en préparation

Un lien avec l'attaque à Bondi?

AFP Agence France-Presse

La police australienne a indiqué jeudi avoir intercepté deux voitures à Sydney après avoir reçu un signalement selon lequel «un acte violent était peut-être en préparation».

«A l'heure actuelle, la police n'a établi aucun lien avec l'enquête policière en cours sur l'attaque terroriste de Bondi» qui a fait 15 morts parmi un groupe de personnes rassemblées sur une plage pour la fête juive de Hanouka dimanche, a déclaré la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué. Des agents tactiques ont intercepté les véhicules alors qu'ils traversaient Liverpool, une banlieue du sud-ouest de Sydney.

Voitures interceptées

«Alors que l'enquête se poursuit, sept hommes apportent leur concours aux investigations», a déclaré la police. Deux assaillants, un père – décédé lors de l'attaque – et son fils de 24 ans sont accusés d'avoir tué 15 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés lors d'une attaque antisémite sur la plage de Bondi, à Sydney, dimanche soir, la pire fusillade de masse en Australie depuis plusieurs décennies.