DE
FR

Au moins 159 morts
Le bilan du cyclone Ditwah s'alourdit encore au Sri Lanka

Le cyclone Ditwah a fait au moins 159 morts et 203 disparus au Sri Lanka, selon un nouveau bilan. Le président a déclaré l'état d'urgence et l'armée a été déployée pour les opérations de secours
Publié: il y a 43 minutes
Le Sri Lanka a lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les quelque 833'000 déplacés.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les catastrophes provoquées par le cyclone Ditwah en Asie ont fait au moins 159 morts et 203 disparus au Sri Lanka, a annoncé dimanche l'agence de gestion des catastrophes, dans un nouveau bilan. L'ouragan fait route vers l'Inde.

A lire aussi
Intempéries en Asie: plus de 460 morts au total
Le bilan grimpe encore
Intempéries en Asie: plus de 460 morts au total
Le bilan des inondations à Sumatra explose à au moins 90 morts
Un cyclone s'approche
Le bilan des inondations à Sumatra explose à au moins 90 morts

La capitale srilankaise Colombo est confrontée à d'importantes inondations. «Même si le cyclone est parti, de fortes pluies inondent actuellement les zones de faible altitude le long des rives du fleuve Kelani», a rapporté le centre de gestion des catastrophes (DMC).

Le président, Anura Kumara Dissanayake, a déclaré la veille l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs étendus pour gérer la crise. L'armée a été déployée pour soutenir les opérations de secours.

Appel à l'aide internationale

Le Sri Lanka a également lancé un appel à l'aide internationale pour soutenir les quelque 833'000 déplacés, auxquels s'ajoutent 122'000 personnes prises en charge dans des refuges temporaires. Plus de 20'000 logements ont été détruits.

Selon les autorités, environ un tiers de la population est toujours privé d'électricité et d'eau courante. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis 2017, quand des inondations et des glissements de terrain avaient tué plus de 200 personnes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus