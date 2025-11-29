DE
Le bilan grimpe encore
Intempéries en Asie: plus de 300 morts au total

Les inondations et glissements de terrain au Sri Lanka, provoqués par des pluies torrentielles, ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés, selon un nouveau bilan. En Indonésie, le total des morts dépasse désormais les 200 victimes.
Publié: 07:43 heures
Le Sri Lanka subit de fortes intempéries depuis lundi en raison du passage du cyclone Ditwah.
Photo: Chamila Karunarathne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au Sri Lanka, les inondations et glissements de terrain causés par des pluies torrentielles ont fait au moins 123 morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes, selon un nouveau bilan. En Indonésie, le nombre de victimes dépasse désormais les 200 morts. L'Indonése, la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été frappés par de fortes précipitations qui ont causé des centaines de morts dans la région en quelques jours.

Dans un communiqué, le centre de gestion des catastrophes (DMCl) du Sri Lanka fait également état de 130 disparus. Son directeur général a précisé que des opérations de secours étaient en cours, évoquant près de 44'000 personnes évacuées. Le pays subit de fortes intempéries depuis lundi en raison du passage du cyclone Ditwah, qui se dirige actuellement vers l'Inde voisine, selon le DMC.

Les inondations se sont aggravées samedi dans les zones de faible altitude, amenant les autorités à ordonner l'évacuation des rives du fleuve Kelani, qui est sorti de son lit vendredi soir.

