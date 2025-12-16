Le village syrien de Neirab célèbre Ahmed al Ahmed, héros de l'attentat antisémite à la plage de Bondi en Australie. Ce Syrien de 44 ans a désarmé courageusement l'un des assaillants, sauvant de nombreuses vies.

L'exploit du héros de Sydney fait la fierté de toute sa famille

L'exploit du héros de Sydney fait la fierté de toute sa famille

AFP Agence France-Presse

Dans le village de Neirab en Syrie, les habitants se disent tous fiers de leur fils Ahmed al Ahmed, le «héros» de la plage de Bondi en Australie, qui a réussi à arracher le fusil d'un des auteurs de l'attentat antisémite.

«C'est une fierté pour nous et pour la Syrie», témoigne Mohammed, l'oncle de ce Syrien parti chercher meilleure fortune à l'autre bout du monde il y a près de deux décennies.

«Je regardais mon téléphone et j'ai vu une vidéo, je me suis douté que c'étais mon neveu. J'ai appelé son père et il m'a confirmé que c'était bien Ahmed qui avait saisi l'arme», raconte à l'AFP cet homme de 60 ans.

Dimanche soir, alors qu'une foule était rassemblée sur cette plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka, deux assaillants, Sajid Akram et son fils Naveed, ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes, tuant 15 personnes et en blessant 42 autres. Alors que le père tire sur la foule, Ahmed al Ahmed, qui prenait un café avec des amis, s'approche de lui par derrière et le désarme dans un acte héroïque qui sera diffusé dans le monde entier.

«Que Dieu le protège»

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est rendu mardi au chevet de l'homme de 44 ans, grièvement blessé et cloué au lit. «Ahmed est Syrien et musulman, il n'avait d'autre mobile que l'héroïsme et le courage», salue son oncle. Il raconte que son neveu, père de deux filles, a quitté en 2007 Neirab, dans le nord-ouest de la Syrie, pour l'Australie où il a travaillé dans le bâtiment avant d'ouvrir un magasin de fruits et légumes.

Les parents d'Ahmed al Ahmed étaient partis lui rendre visite il y a deux mois et se trouvaient toujours en Australie au moment de l'attaque. Quant à sa grand-mère, elle prie pour lui dans une maison modeste du village, qui n'a pas été épargnée par les bombardements de la longue guerre civile (2011-2024). «Que Dieu le garde et le protège», répète-t-elle à voix basse, avouant qu'il lui manque.

La maison du «héros», elle, est abandonnée, sans portes ni fenêtres, et le toit a été endommagé par les bombardements. Dans les rues du village, où des habitants ont commencé à reconstruire leurs logements, on ne parle que de lui.

« Il a toujours été un homme courageux et chevaleresque. Le peuple syrien tout entier est fier de son acte héroïque Youssef al-Ali, un ami d'enfance »

«Cet acte héroïque n'aurait pas pu être accompli par n'importe qui», souligne Abdel Rahman Mohammad, 30 ans, qui travaille dans son atelier de réparation de pneus de voiture. Il souhaite «une guérison rapide» à son compatriote. Une collecte de fonds en ligne a permis de récolter plus de 1,9 million de dollars australiens (1,1 million d'euros) de dons pour couvrir les frais médicaux de Ahmed el Ahmed.

Devant sa maison, Youssef al-Ali, 45 ans, un ami d'enfance, se remémore en empilant des caisses de pommes de son jardin les joyeuses soirées qu'ils passaient ensemble. «Il a toujours été un homme courageux et chevaleresque», dit-il. «Le peuple syrien tout entier est fier de son acte héroïque.»



