DE
FR

Attentat de 2024 à Moscou
Attaque contre le Crocus Hall: perpétuité pour les quatre auteurs

Quatre hommes ont été condamnés jeudi à la perpétuité en Russie pour l'attentat de 2024 au Crocus City Hall, près de Moscou, qui avait fait 150 morts, le pire en 20 ans.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Les quatre auteurs écopent de la perpétuité pour l'attentat de 2024 au Crocus City Hall.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tribunal de Moscou a condamné jeudi à la perpétuité les quatre auteurs et onze complices de l'attaque contre une salle de concert près de Moscou, le Crocus City Hall, qui avait fait 150 morts en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans.

Les quatre auteurs, Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoïev, Makhammadsobir Faïzov et Saïdakrami Ratchabolizoda, tous citoyens du Tadjikistan, ont été condamnés à la prison à vie lors d'une audience à Moscou, selon une journaliste de l'AFP sur place.

150 morts et 600 blessés

Onze hommes poursuivis pour complicité ont été condamnés à la même peine. Ce verdict est conforme aux réquisitions du parquet. Lors du verdict, plusieurs hommes sont apparus, la tête baissée, dans la cage en verre réservée aux accusés, devant des agents des forces de sécurité.

A lire ausi
Le procès de l'attentat meurtrier de Moscou va s'ouvrir en Russie
145 personnes étaient mortes
Le procès de l'attentat meurtrier de Moscou va s'ouvrir en Russie
Le procès de l'attentat du Crocus City Hall près de Moscou commencera le 4 août
Moscou juge l'horreur
Le procès de l'attentat du Crocus City Hall en Russie commencera le 4 août

Des hommes armés avaient fait irruption le 22 mars 2024 dans la salle de concert avant de tirer sur la foule et d'y mettre le feu, une attaque qui a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) - sa plus sanglante sur le territoire européen.

Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoïev, Makhammadsobir Faïzov et Saïdakrami Ratchabolizoda avaient ouvert le feu au Crocus City Hall peu avant un concert de rock, et avaient incendié le bâtiment, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur.

L'attaque, qui a fait 150 morts et plus de 600 blessés, dont des enfants, avait provoqué une onde de choc en Russie, alors que le pays était à l'époque engagé depuis deux ans dans un conflit militaire meurtrier en Ukraine.

Le Kremlin avait pointé du doigt une implication de Kiev dans cet attentat mais n'a jamais étayé ses accusations. Les autorités ukrainiennes ont démenti toute responsabilité.

La Russie avait renforcé après cette attaque ses lois et son discours anti-migrants, alors que de très nombreux ressortissants d'Asie centrale vivent et travaillent dans le pays. Ce virage avait conduit à des tensions entre Moscou et les pays de la région.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Articles les plus lus
    Articles les plus lus