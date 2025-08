L'attentat avait fait 145 morts. Photo: IMAGO/SNA

AFP Agence France-Presse

Le procès des auteurs et complices présumés de l'attentat du Crocus City Hall en Russie, qui a fait 149 morts et a été revendiqué par l'Etat islamique (EI), devrait débuter lundi à Moscou, selon les autorités. Le 22 mars 2024, des hommes armés avaient ouvert le feu dans cette salle de concert située à la périphérie de Moscou avant d'y mettre le feu, tuant 149 personnes et en blessant 609, l'une des pires attaques dans l'histoire récente de la Russie.

Au total, 19 personnes doivent être jugées par un tribunal militaire de Moscou, dont les quatre assaillants présumés, originaires du Tadjikistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale. Les trois premières audiences devraient se dérouler lundi, mardi et jeudi, précise le tribunal sur son site.

L'attentat avait été revendiqué par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), reconnue comme une «organisation terroriste» et interdite en Russie. Celle-ci a déjà ciblé le pays à plusieurs reprises par le passé. Il avait provoqué une onde de choc en Russie, en plein conflit armé avec l'Ukraine, et les autorités russes ont assuré dans un premier temps y voir également la main de Kiev.

Vague de xénophobie en Russie

Les services russes n'ont toutefois jamais apporté de preuves pour étayer leurs allégations, tandis que Kiev a toujours catégoriquement rejeté toute implication. Fin mars, le Comité d'enquête russe avait affirmé avoir «terminé l'enquête» concernant les 19 personnes impliquées. Les enquêteurs avaient conclu que «l'acte terroriste avait été planifié et organisé par les services secrets d'un État inamical», sans préciser de quel État il s'agissait.

Début mars, la justice américaine avait annoncé l'arrestation de Mohammad Sharifullah, un responsable de l'EI soupçonné d'avoir préparé l'attentat de l'aéroport de Kaboul en 2021, qui a fait 183 morts, mais aussi d'être impliqué dans l'attaque de Crocus. Il aurait «reconnu», selon les autorités américaines, avoir donné des directives aux auteurs de l'attentat du Crocus.

Près de la moitié des victimes de l'attaque ont été tuées par les fumées et le monoxyde dégagé par l'incendie déclaré dans la salle, et non par les tirs, a indiqué dimanche l'agence d'Etat Tass, citant des documents de l'enquête. L'attentat avait aussi provoqué une vague de xénophobie contre les ressortissants d'Asie Centrale en Russie, qui a durci depuis sa législation concernant les migrants.