Collaboration avec l'Allemagne nazie Ce général de guerre finlandais est décédé en Suisse

Les liens militaires entre la Finlande et la Suisse sont plus étroits que vous ne le pensez. En 1951, le général Mannerheim est décédé à Lausanne après un séjour en cure et une opération. Un monument a été érigé en son honneur dans un cadre idyllique au bord du Léman.

Publié: il y a 54 minutes