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Une femme blessée
Un ours tue un habitant chez lui en Mongolie

Un ours a tué un homme et gravement blessé une femme mercredi soir à Oulan-Bator, Mongolie. Les autorités signalent une forte hausse des rencontres avec ces animaux, avec 754 observations cette année.
Publié: il y a 26 minutes
Un homme a été tué et une femme gravement blessée par un ours mercredi à Oulan-Bator. (image d'illustration)
Photo: Shane Srogi
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AFP Agence France-Presse

Un ours a tué un homme et gravement blessé une femme dans la banlieue de la capitale mongole, ont indiqué jeudi les autorités, avertissant que les signalements de ces animaux ont explosé cette année dans tout le pays.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, et une femme d'une cinquantaine d'années ont été attaqués mercredi soir à leur domicile dans le district de Bayanzurkh, en périphérie d'Oulan-Bator, a déclaré le chef du département de l'environnement de la ville, Munkhbayar M, lors d'une conférence de presse. La femme, qui s'est enfuie après avoir été blessée et a demandé de l'aide à ses voisins, est actuellement soignée à l'hôpital, a-t-il précisé.

Localisation en cours

Une équipe de 35 gardes forestiers tente actuellement de localiser et d'abattre l'ours. Les interactions entre l'ours et l'homme ont augmenté en Mongolie, avec 24 signalements confirmés depuis le début de l'année à Oulan-Bator, contre seulement deux en 2018 et une en 2019, a indiqué le responsable.

Les autorités ont délivré des permis de chasse à l'ours dans huit provinces et cherchent à se procurer des fusils à fléchettes tranquillisantes pour aider les gardes forestiers dans les zones rurales. Des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les causes de cette augmentation des rencontres avec l'ours.

Un ours qui a été chassé et examiné dans la province de Khentii (est) s'est révélé n'avoir aucun aliment dans l'estomac, a déclaré aux journalistes Baljinnyam N, un responsable du ministère de l'Environnement et du Changement climatique.

En conséquence, les autorités ont interdit en septembre la cueillette de noix et de baies dans les zones montagneuses pour cette année, a-t-il ajouté. Dans toute la Mongolie, 754 observations d'ours ont été signalées dans 11 provinces et dans la capitale depuis le début de l'année.

Parmi celles-ci, 80% concernaient des oursons ou des ourses accompagnées de leurs petits. Le Japon a également enregistré une forte augmentation des signalements d'ours et des attaques contre des humains ces dernières années, y compris à la périphérie des villes.

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