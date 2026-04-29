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Attaque antisémite à Londres
Deux hommes juifs poignardés dans la rue

Deux personnes ont été poignardées mercredi à Golders Green, Londres, quartier à forte population juive. L'assaillant, visiblement ciblant des Juifs, a été arrêté. Les victimes sont prises en charge par un service d'urgence bénévole.
Publié: 16:24 heures
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