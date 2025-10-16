Donald Trump veut désarmer le Hamas au besoin par la force. Son plan paraît décisif, mais la réalité dans la bande de Gaza est beaucoup plus complexe: sans perspective politique, alternatives économiques et patience internationale, le désarmement restera une illusion.

Donald Trump veut détrôner le Hamas – mais dans la bande de Gaza, la réalité parle un autre langage. Photo: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz

Donald Trump hausse le ton: «S'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Et cela se fera rapidement et peut-être par la force.» Cette promesse met la réalité politique à l'épreuve. Le Hamas peut-il vraiment être désarmé dans la bande de Gaza simplement parce qu'un président américain l'ordonne? Vaste question, réponse courte: c'est très improbable, et ce pour plusieurs raisons solides.

Qui ou quoi succèderait au Hamas?

Tout d'abord, le Hamas est plus qu'une milice terroriste. Il est le maître d'une bande côtière densément peuplée, à la fois puissance administrative, réseau social et mouvement idéologique. Ses armes ne sont pas seulement des armes de guerre, elles sont un capital politique et une identité. «Tant que le Hamas existe en tant qu'idée, il peut revenir à tout moment – armé ou non», prévient l'islamologue Simon Wolfgang Fuchs pour Deutscher Welle.

Tant qu'il n'y aura pas d'alternative crédible offrant salaire, sécurité et services de base, la tentation de s'orienter vers des structures armées persistera pour une partie de la population. C'est ce qu'ont montré des tentatives de désarmement comparables en Afghanistan et au Kosovo: le désarmement formel peut rapidement être vidé de sa substance si le pouvoir, l'argent et les personnes d'ancrage restent inchangés.

Ce qui nous amène au deuxième problème: qui doit assumer la responsabilité à Gaza? Dans son plan en 20 points, Trump esquisse une solution transitoire avec une participation internationale. En supposant qu'Israël se retire effectivement de manière formelle, les voisins arabes, l'ONU ou une force hybride devraient prendre le relais. Mais chacune de ces options a sa part d'ombre: une mission de l'ONU a besoin d'un mandat robuste – et des années, des milliards et des dizaines de milliers de soldats; des troupes arabes pourraient être perçues comme partiales dans la région; une force purement internationale n'obtiendrait probablement pas suffisamment la confiance d'Israël et des Palestiniens. Sans une architecture de sécurité crédible, tout désarmement reste théorique.

Les armes signifient le contrôle

Troisièmement, le contrôle des armes signifie également le contrôle des flux financiers et de la logistique. Tant que l'on ne mettra pas fin à l'argent provenant de l'étranger, aux routes de contrebande et aux patronages locaux, il sera difficile de détruire durablement les stocks d'armes. Ce qui serait décisif, c'est une stratégie internationale coordonnée qui ne se contente pas de collecter les fusils, mais qui coupe également les réseaux financiers – y compris les sanctions, la surveillance des frontières et les offres alternatives pour ceux qui vivent actuellement des chèques de paie du Hamas. Un tel scénario est techniquement possible, mais politiquement extrêmement exigeant.

Quatrièmement, le Hamas lui-même n'est pas sans options. Il n'aime pas parler de désarmement, mais il a déjà été proposé de «geler» les armes pendant plusieurs années ou de les conserver sous contrôle arabe. Cela réduirait la menace visible sans détruire les capacités et les réseaux, faisant du Hamas une sorte d'organisme dormant. La communauté internationale accepterait-elle cela comme victoire? Pour Israël, ce ne serait pas forcément rassurant.

Quelles sont les possibilités?

Quel serait donc le scénario le plus réaliste? Selon les experts du think tank américain Atlantic Council, le plus probable est un désarmement échelonné et de longue durée – couplé à une forte présence internationale, une aide massive à la reconstruction et une perspective politique pour les Palestiniens. Un démantèlement purement militaire aurait un coût énorme, ferait des victimes civiles et n'éliminerait pas la probabilité d'une résurgence ultérieure de structures armées. L'expérience de pays comme la Sierra Leone montre que les mandats de l'ONU peuvent fonctionner – mais ils sont rarement rapides, bon marché ou durablement populaires.

Le discours de Trump est simple: le désarmement… ou la violence. Mais le monde est plus compliqué. Le désarmement ne peut pas être imposé par décret; il nécessite un ensemble de mesures de sécurité, de participation politique, de perspectives économiques et d'engagement international à long terme. Sans tout cela, les belles paroles risquent de retomber dans la dure logique du pouvoir: les armes ne disparaissent pas parce qu'on le dit, elles disparaissent quand les gens ne voient plus de raison de les garder. Et éliminer durablement cette raison à Gaza exigera bien plus que de la rhétorique.