Selon les premiers résultats partiels des législatives en Arménie, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian arrive largement en tête. Ce scrutin est perçu comme un test du soutien populaire au rapprochement d'Erevan avec les pays occidentaux.

Le parti du Premier ministre Nikol Pachinian largement en tête des législatives arméniennes

Le parti du Premier ministre Nikol Pachinian largement en tête des législatives arméniennes

ATS Agence télégraphique suisse

Le parti du Premier ministre arménien Nikol Pachinian devance nettement ses opposants selon les premiers résultats encore très partiels des élections législatives de dimanche en Arménie. Ce scrutin a valeur de test quant au soutien de la population à la réorientation de la politique d'Erevan vers les Occidentaux.

Selon la Commission électorale centrale, les premiers résultats montrent que le parti Contrat civil de Nikol Pachinian fait la course en tête devant l'alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan, avec 56% et 21,9% des voix respectivement, après le dépouillement de 6,5% des bureaux de vote. Le taux de participation s'est élevé à 58,97%, selon la Commission.

Le soutien «total» de Donald Trump

L'Arménie et la Russie, liées par deux siècles d'histoire au sein de l'empire russe puis soviétique, sont officiellement toujours alliées. Mais Erevan multiplie les reproches envers Moscou, qui n'a pas empêché la reprise par la force par l'Azerbaïdjan de l'enclave du Karabakh, et se tourne vers l'Union européenne et les Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a apporté son soutien «total» à Nikol Pachinian, alors que la Russie a mis Erevan en garde contre une trajectoire qu'elle rapproche de celle de l'Ukraine. A la sortie de son bureau de vote à Erevan, le Premier ministre a affirmé que l'Arménie poursuivrait une politique d'équilibre entre la Russie et l'Occident.

«Nous accepterons le choix du peuple, quel qu'il soit» dans ce scrutin, a déclaré Nikol Pachinian à des journalistes. Le scrutin de dimanche intervient après des années de profonds bouleversements en Arménie depuis l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian à l'issue de manifestations en 2018.