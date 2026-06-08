En Arménie, large victoire du Premier ministre

Le parti de Nikol Pachinian a largement remporté les législatives en Arménie, selon les résultats officiels. Le scrutin confirme la réorientation pro-européenne du pays dans un contexte de tensions régionales.

AFP Agence France-Presse

Le parti au pouvoir du Premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté, selon les premiers résultats publiés lundi, les élections législatives de dimanche qui ont valeur de test pour la réorientation de la politique d'Erevan vers les Occidentaux.

Selon la Commission électorale centrale, les résultats après dépouillement de la totalité des bureaux de vote montrent que le parti Contrat civil de Nikol Pachinian devance nettement l'alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian, avec 49,8% et 23,3% des voix respectivement.

Deux autres forces d'opposition, l'alliance Arménie de l'ex-président Robert Kotcharian et le parti Arménie prospère ont recueilli 9,9% et 4% des voix respectivement. Le taux de participation s'est élevé à 59%, selon la Commission.

Nikol Pachinian a revendiqué «une victoire historique», en promettant de «poursuivre la course en vue du rapprochement avec l'Occident» tout en renforçant les relations avec la Russie.

L'Arménie et la Russie, liées par deux siècles d'histoire, sont officiellement toujours alliées. Mais Erevan multiplie les reproches envers Moscou, qui n'a pas empêché la reprise par la force par l'Azerbaïdjan de l'enclave du Karabakh, et se tourne vers l'Union européenne et les Etats-Unis.

Pour sa part, Samvel Karapetian a qualifié ces élections de «honteuses» en dénonçant des violations et la répression et affirmant que des dizaines de membres de son équipe de campagne avaient été arrêtés.

Le scrutin de dimanche intervient après des années de profonds bouleversements en Arménie depuis l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian à l'issue de manifestations en 2018 sur la promesse de de démanteler le système oligarchique post-soviétique.

Ce petit pays à majorité chrétienne du Caucase est encore sous le choc de sa défaite contre l'Azerbaïdjan en 2020 et de la perte du Karabakh en 2023, qui a provoqué l'exode de dizaines de milliers d'Arméniens de ce territoire disputé depuis des décennies.

Nikol Pachinian, un ancien journaliste âgé de 51 ans, a présenté ce scrutin comme un choix entre une paix durable, quoique controversée, avec Bakou, et un retour à la guerre.

Von Der Leyen salue le rapprochement avec l'UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité le Premier ministre pour la victoire de son parti aux élections législatives, soulignant que l'UE était «aux côtés de l'Arménie».

«Nous apprécions profondément notre partenariat avec une Arménie démocratique qui se rapproche de plus en plus de l'Europe», a-t-elle écrit sur X. «L'esprit de la Révolution de velours que vous avez menée en 2018 est vivant et fort», a-t-elle ajouté.

L'Arménie a choisi «un avenir européen» en dépit de «la forte pression russe», a jugé de son côté la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas.

L'Arménie et la Russie, liées par deux siècles d'histoire, sont toujours officiellement alliées. Mais Erevan multiplie les reproches envers Moscou et se tourne vers l'Union européenne et les Etats-Unis.