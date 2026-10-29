Un hélicoptère militaire italien s'écrase lors d'un vol en Bosnie

Un hélicoptère militaire italien de l'Eufor s'est écrasé ce 29 octobre près de Brcko, en Bosnie. Plusieurs membres d'équipage sont morts et d'autres gravement blessés, selon le commandement de la force européenne.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs membres de la Force européenne en Bosnie (Eufor) sont morts et d'autres ont été grièvement blessés dans le crash d'un hélicoptère militaire italien, a indiqué le commandement de cette force dans un communiqué.

«L'Eufor peut confirmer qu'un CH-47 Chinook italien de l'Eufor s'est écrasé dans l'accident survenu plus tôt dans la journée à Brcko (nord-est). A la suite de ce crash, plusieurs membres du personnel de l'Eufor ont tragiquement perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés», a indiqué l'Eufor dans un communiqué envoyé à l'AFP. Selon plusieurs médias locaux, trois membres de l'équipage seraient morts et douze blessés.

Enquête en cours

Dans son communiqué, l'Eufor ne précise pas la nationalité des victimes et invite les citoyens du pays à «s'abstenir de toute spéculation sur les nationalités et les identités du personnel de l'Eufor impliqué».

«Les services d'urgence sont sur place et s'efforcent de maîtriser la situation. L'Eufor mène une enquête complète et approfondie sur cet accident et communiquera de plus amples informations dès qu'elles auront été vérifiées et lorsque cela sera approprié». Dans un premier communiqué, l'Eufor avait expliqué que l'aéronef s'était écrasé «lors d'une opération de routine», précisant qu'aucun civil n'a été blessé et qu'aucun dégât n'avait été provoqué par l'accident.

Plusieurs médias locaux ont diffusé des photos de l'épave de l'hélicoptère sur un terrain plat et gazonneux, dans la localité de Gorica, près de Brcko, à 180 km au nord de Sarajevo. Chargée de maintenir la paix en Bosnie, l'Eufor compte plusieurs centaines de militaires dans ce pays des Balkans.