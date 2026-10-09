DE
FR

Une première
Historique! La reine de Thaïlande pilote un avion de chasse en solo

La reine de Thaïlande Suthida, 48 ans, a piloté jeudi un avion de chasse Saab Gripen en solo depuis une base militaire à Surat Thani, devenant la première femme pilote de cet appareil dans le pays.
Publié: il y a 39 minutes
1/2
La reine Suthida de Thaïlande a piloté jeudi un avion de chasse Saab Gripen en solo.
Photo: The Royal Household Bureau via AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La reine de Thaïlande a piloté seule un avion de chasse pour la première fois, a annoncé vendredi la Maison royale, sous le regard de son époux, le roi Maha Vajiralongkorn, lui-même pilote passionné. La reine Suthida, âgée de 48 ans, a décollé jeudi à bord d'un Saab JAS 39C Gripen monoplace depuis une base aérienne militaire de la province de Surat Thani, dans le sud du pays.

Elle s'était auparavant entraînée plusieurs semaines sur un simulateur et avait volé une dizaine d'heures à bord d'un appareil biplace, ont rapporté des médias locaux. Ancienne hôtesse de l'air de la compagnie nationale Thai Airways, Suthida est devenue en 2019 la quatrième épouse de Maha Vajiralongkorn, quelques jours avant son couronnement.

Médaille d'or en voile

Elle a commencé à piloter en 2010 et totalise près de 1200 heures de vol. Elle accompagne régulièrement le roi en tant que copilote lors de déplacements officiels, notamment jusqu'à l'aéroport de Paro, au Bhoutan, réputé pour la difficulté de son approche.

Après son atterrissage jeudi, le roi de 74 ans a remis à son épouse un bouquet de fleurs et lui a épinglé sur le bras gauche un insigne, la consacrant comme la première femme pilote de Gripen de Thaïlande, selon les médias.

Cette passionnée de sport a décroché l'an dernier une médaille d'or en voile aux Jeux d'Asie du Sud-Est et couru un semi-marathon en compagnie de la légende kényane de la course à pied Eliud Kipchoge. Elle pratique également le hockey sur glace.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus