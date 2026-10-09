La reine de Thaïlande Suthida, 48 ans, a piloté jeudi un avion de chasse Saab Gripen en solo depuis une base militaire à Surat Thani, devenant la première femme pilote de cet appareil dans le pays.

Historique! La reine de Thaïlande pilote un avion de chasse en solo

Historique! La reine de Thaïlande pilote un avion de chasse en solo

AFP Agence France-Presse

La reine de Thaïlande a piloté seule un avion de chasse pour la première fois, a annoncé vendredi la Maison royale, sous le regard de son époux, le roi Maha Vajiralongkorn, lui-même pilote passionné. La reine Suthida, âgée de 48 ans, a décollé jeudi à bord d'un Saab JAS 39C Gripen monoplace depuis une base aérienne militaire de la province de Surat Thani, dans le sud du pays.

Elle s'était auparavant entraînée plusieurs semaines sur un simulateur et avait volé une dizaine d'heures à bord d'un appareil biplace, ont rapporté des médias locaux. Ancienne hôtesse de l'air de la compagnie nationale Thai Airways, Suthida est devenue en 2019 la quatrième épouse de Maha Vajiralongkorn, quelques jours avant son couronnement.

Médaille d'or en voile

Elle a commencé à piloter en 2010 et totalise près de 1200 heures de vol. Elle accompagne régulièrement le roi en tant que copilote lors de déplacements officiels, notamment jusqu'à l'aéroport de Paro, au Bhoutan, réputé pour la difficulté de son approche.

Après son atterrissage jeudi, le roi de 74 ans a remis à son épouse un bouquet de fleurs et lui a épinglé sur le bras gauche un insigne, la consacrant comme la première femme pilote de Gripen de Thaïlande, selon les médias.

Cette passionnée de sport a décroché l'an dernier une médaille d'or en voile aux Jeux d'Asie du Sud-Est et couru un semi-marathon en compagnie de la légende kényane de la course à pied Eliud Kipchoge. Elle pratique également le hockey sur glace.