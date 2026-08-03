Ariana Grande ne jouera pas dans la comédie musicale «Sunday in the Park with George» à Londres en 2027. La chanteuse, critiquée sur son état de santé, veut s’éloigner de la vie publique.

Ariana Grande choisit de prendre «du recul» vis-à-vis de la vie publique

Ariana Grande choisit de prendre «du recul» vis-à-vis de la vie publique

AFP Agence France-Presse

La pop star Ariana Grande ne jouera finalement pas dans une comédie musicale prévue à Londres en 2027 et qui devait la propulser pour la première fois à West End, ont déclaré dimanche les producteurs du spectacle, un représentant de la chanteuse indiquant qu'elle souhaitait prendre «du recul» vis-à-vis de la vie publique.

Agée de 33 ans, Ariana Grande devait partager l'affiche avec Jonathan Bailey – son partenaire des films à succès «Wicked» – dans une comédie musicale de Stephen Sondheim intitulée «Sunday in the Park with George» et prévue pour l'été 2027 au Barbican Theatre de Londres.

Mais, alors que l'état de santé de la chanteuse fait une nouvelle fois l'objet de commentaires accrus du public, en particulier sur les réseaux sociaux, son représentant a indiqué que l'artiste souhaitait prendre «une pause bien méritée loin du travail et des apparitions publiques» à l'issue de sa tournée «Eternal Sunshine», qui doit se conclure à Londres le 1er septembre.

Des fans inquiets

«Nous pouvons confirmer qu'elle a décidé de se retirer de 'Sunday in the Park with George'», ont déclaré les producteurs dans un communiqué sur X, sans donner de raison. «Nous savons que cette décision n'a certainement pas été facile à prendre, et elle l'a prise avec toute notre compréhension et notre soutien», poursuit le communiqué, ajoutant que le spectacle se déroulerait comme prévu et que la distribution serait annoncée «en temps voulu».

Le représentant de la chanteuse a rapporté au magazine 'People' que l'artiste souhaitait prendre «du recul» vis-à-vis de la vie publique, ses nombreuses apparitions ayant «entraîné des commentaires incessants et permanents du public». Des fans ont exprimé une inquiétude croissante pour sa santé, en particulier après la sortie, vendredi, du clip de «Petal», dans lequel elle semblait avoir perdu du poids.