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Face à l'austérité de Milei
En Argentine, le pape défend l'accueil des personnes handicapées

Au deuxième jour de sa visite en Argentine, le pape Léon XIV a défendu lundi l’accueil des personnes handicapées, jugeant qu’il mesure le «progrès» d’un pays, dans un contexte d’austérité budgétaire sous Javier Milei.
Publié: il y a 13 minutes
Au deuxième jour de sa visite en Argentine, le pape Léon XIV a défendu lundi l’accueil des personnes handicapées.
Photo: AP Photo/Andrew Medichini
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ATS Agence télégraphique suisse

Le pape Léon XIV a affirmé lundi que «le progrès d'une nation se (mesurait)» à sa façon de traiter les handicapés, au deuxième jour de sa visite en Argentine, où le thème du handicap est un sujet politiquement sensible, sur fond d'austérité budgétaire sous Javier Milei.

«Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques», a déclaré le souverain pontife, lors de la visite d'une institution caritative argentine accueillant 410 résidents aux handicaps lourds, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Juste avant sa visite dans le foyer, fermée au public, plusieurs milliers de personnes s'étaient massées sur un trajet d'un kilomètre, effectué en papamobile par Léon XIV. Une foule enthousiaste, a la fois émue et fière de la visite du souverain pontife aux handicapés.

Valeurs «de dignité, d'intégration et d'amitié»

«Il faut toujours penser aux plus humbles de notre patrie, qui aujourd'hui sont tellement abandonnés», déclarait à l'AFP dans la foule Ana Trucco, étudiante de 22 ans. «Que le pape Léon vienne, avec l'héritage de (son prédécesseur argentin) François, parler à ces gens-là, ça me paraît extrêmement important».

Le Cottolengo de Claypole, fondé en 1936, est un foyer, aux airs de village avec ses rues, sa place centrale, son église, qui héberge des résidents aux handicaps lourds multiples, neurologiques ou psychomoteurs, entourés par 380 employés.

Les valeurs «de dignité, d'intégration et d'amitié» qui caractérisent des lieux comme le Cottolengo «ont beaucoup à apporter à nos sociétés, souvent guidées uniquement par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique», a poursuivi Léon XIV.

Visite dans un pavillon

Il a formulé le souhait «que l'Argentine soit capable d'accomplir de grandes oeuvres de charité, comme nous le voyons ici, où l'amour du Christ triomphe de l'individualisme et de l'exclusion».

Lors d'une visite d'environ une heure, il a notamment reçu les témoignages de deux résidentes, et visité, un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps.

«Pendant de longues années, j'ai parcouru beaucoup de lieux pour chercher un endroit où vivre (...) Jusqu'au jour où j'ai connu le Cottolengo», a dit au pape, dans son fauteuil roulant de grande dépendance, Marta Torres, une résidente aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère à l'enfance.

Ici, «on m'a aidée à ne plus me sentir rejetée, parce qu'à force d'aller et venir, de chercher sans rien trouver, je me sentais mise de côté. Mais ici, je me sens tellement heureuse que tout va bien, tout cela est derrière moi, a conclu Marta Torres, avant de remettre au pape un livre qu'elle a écrit sur sa vie

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