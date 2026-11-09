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Plus grand rassemblement de son pontificat
Deux millions de personnes pour la visite du pape en Argentine

Pour sa première grande messe en Argentine, Léon XIV a attiré lundi deux millions de fidèles à Buenos Aires, après une visite dans une institution pour personnes lourdement handicapées.
Publié: 14:39 heures
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Pour sa première grande messe en Argentine, Léon XIV a attiré lundi deux millions de fidèles à Buenos Aires.
Photo: imago/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Deux millions de personnes étaient rassemblées lundi à Buenos Aires pour une messe en plein air du pape Léon XIV au deuxième jour de sa visite en Argentine, selon les autorités locales, ce qui en fait la plus massive depuis le début de son pontificat en mai 2025.

Depuis l'aube, une marée humaine s'est dirigée vers une vaste zone des parcs du quartier de Palermo et des avenues adjacentes, plantées d'une trentaine d'écrans géants, pour suivre en milieu de journée la «messe pour les familles» que célébrait le souverain pontife, avec un message centré sur l'importance de la famille, pilier dans une époque de précarité.

Fort engouement populaire

Après une première journée de Léon XIV sans accès au public, marquée d'engagements officiels dont une réunion avec le président Javier Milei, l'engouement populaire a explosé lundi à Buenos Aires. Dès la nuit, des fidèles avaient campé aux abords des parcs de Palermo, venus des provinces lointaines.

«Aujourd'hui, c'est différent, le pape va nous parler à nous. C'est notre pasteur», dit à l'AFP Carlos Mesada, un professeur de 54 ans, au milieu d'une foule attendant l'arrivée du pape entre les chants, et les slogans «Olé, Olé, Olé, Olé, Léon, Léon».

Plus tôt dans la journée, Léon XIV a délivré un deuxième message à forte teneur sociale en 48 heures, sur les handicapés, après les perdants économiques dans un discours la veille.

«Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques», a-t-il lancé, dans sa visite à une institution caritative accueillant 410 résidents aux handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Sur son chemin, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient massées sur un trajet d'un kilomètre, effectué en papamobile par Léon XIV. Une foule enthousiaste, à la fois émue et fière.

«Triompher de l'exclusion»

«Il faut toujours penser aux plus humbles de notre patrie, qui aujourd'hui sont tellement abandonnés», a dit à l'AFP Ana Trucco, étudiante de 22 ans. «Que le pape Léon vienne, avec l'héritage de (son prédécesseur argentin) François, parler à ces gens-là, ça me paraît extrêmement important».

Les valeurs «de dignité, d'intégration et d'amitié» de lieux comme le Cottolengo «ont beaucoup à apporter à nos sociétés, souvent guidées uniquement par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique», a poursuivi Léon XIV.

Il a formulé le souhait «que l'Argentine soit capable d'accomplir de grandes oeuvres de charité, comme nous le voyons ici, où l'amour du Christ triomphe de l'individualisme et de l'exclusion».

Dans sa visite d'une heure, il a reçu les témoignages de deux résidentes, et visité, à l'écart des caméras, un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps.

«Pendant de longues années, j'ai parcouru beaucoup de lieux pour chercher un endroit où vivre (...) Jusqu'au jour où j'ai connu le Cottolengo», a dit au pape, dans son fauteuil de grande dépendance, Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère à l'enfance.

Contexte d'austérité

«On m'a aidée à ne plus me sentir rejetée, parce qu'à force d'aller et venir, de chercher sans trouver, je me sentais mise de côté. Mais ici, je me sens tellement heureuse que tout va bien, tout cela est derrière moi», a conclu Marta, une aidante lui soufflant à l'oreille son bref témoignage, avant de remettre au pape un livre qu'elle a écrit sur sa vie.

Le coup de projecteur papal sur Cottolengo, surnommé «la petite ville de la charité», intervient dans la foulée d'un débat budgétaire crispé en Argentine sur le handicap.

L'exécutif de l'ultralibéral Milei prévoyait une réforme du régime de prestations, dénoncée par des associations et l'opposition comme un ajustement budgétaire déguisé.

La Commission épiscopale s'était fendue d'un rappel à l'ordre, estimant dans un texte intitulé «la fragilité qui nous humanise», que «face à la fragilité, la réponse de l'État ne doit pas se réduire à une équation mathématique».

Des tractations parlementaires, depuis, ont finalement permis de maintenir, pour 2027, le budget d'une «loi d'urgence du handicap» adoptée en 2025. A temps pour la venue du souverain pontife.

Dimanche, dans un discours devant les autorités civiles dont Javier Milei, il a affirmé que l'économie doit être «au service de la personne, et non la personne au service de l'économie». Message fort, dans un pays où l'Église locale a souvent critiqué le coût social de l'austérité du gouvernement actuel.

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