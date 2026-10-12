Les Houthis ont revendiqué dimanche des attaques massives contre des aéroports et sites énergétiques saoudiens, faisant 14 morts en deux jours. La coalition saoudienne dénonce un «crime de guerre» et promet des représailles.

AFP Agence France-Presse

Les Houthis du Yémen ont revendiqué dimanche des «opérations d'envergure» contre des aéroports et des infrastructures énergétiques saoudiennes, à l'issue d'une série d'attaques dont l'une a fait treize morts samedi, la plus meurtrière en dix ans dans le royaume.

L'ampleur des attaques visant Ryad ces derniers jours est inédite depuis le début en 2014 de la guerre au Yémen opposant les Houthis aux forces gouvernementales, qui bénéficient du soutien militaire d'une coalition conduite par l'Arabie saoudite depuis 2015.

Les Houthis pro-iraniens ont indiqué avoir mené «quatre opérations d'envergure au cours des dernières 24 heures, utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones». Ils ont indiqué avoir ciblé, «en trois phases» à partir de vendredi soir, l'aéroport international de Ryad.

Samedi, une attaque a fait 13 morts et 309 blessés, selon un bilan provisoire, et entraîné l'arrêt des vols jusqu'à nouvel ordre, selon une source du secteur aérien. Et dimanche, une nouvelle attaque contre l'aéroport a fait au moins un mort – un Pakistanais – et 11 blessés, selon l'Autorité saoudienne de l'aviation civile.

Aramco et sites énergétiques ciblés

Les Houthis ont également revendiqué des opérations contre deux sites appartenant au géant énergétique Aramco: l'installation gazière de Shugadam et une raffinerie à Tanajib, toutes deux dans l'est de l'Arabie saoudite.

La quatrième opération a visé l'aéroport international de Dammam. «La frappe a atteint sa cible directement et a entraîné une perturbation du trafic aérien à l'aéroport», s'est félicité Yahya Saree, le porte-parole militaire des Houthis, dans un communiqué. Selon le site officiel de l'aéroport de Dammam, de nombreux vols, au départ comme à l'arrivée, ont été signalés comme retardés.

Dimanche soir, l'Autorité saoudienne de l'aviation civile a fait état d'une nouvelle frappe contre l'aéroport de Dammam, précisant qu'une évaluation des dommages était en cours.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a ensuite annoncé avoir abattu un drone dans l'est du royaume, là où les autorités avaient auparavant signalé l'attaque contre l'aéroport de Dammam. Un porte-parole de la coalition, le général Turki al-Malki, a fait état de «l'interception et de la destruction d'un drone dans la région orientale» de l'Arabie saoudite dans un message sur X.

Affluence des pèlerins

Avec la fin des chaleurs estivales, octobre marque généralement le début de la haute saison pour le pèlerinage de la Omra, des millions de musulmans du monde entier affluant vers le royaume.

Les Houthis ont renouvelé dimanche leur avertissement aux voyageurs, employés et compagnies aériennes, assurant que les aéroports saoudiens n'étaient «pas sûrs, à l'exception» de ceux des villes saintes de La Mecque et Médine.

Les combattants pro-iraniens avaient déjà revendiqué mercredi et jeudi des frappes contre l'aéroport de Ryad, qui avaient fait six morts au total.

«Crime de guerre»

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a dénoncé l'attaque de samedi, y voyant «un crime de guerre» auquel elle a promis de répondre «avec fermeté». Cette attaque constitue la plus meurtrière commise dans le royaume depuis août 2015 et un attentat suicide du groupe jihadiste État islamique (EI) qui avait fait 15 morts.

Malgré des différends diplomatiques avec Ryad, notamment au Yémen, les Emirats arabes unis ont exprimé leur solidarité envers le royaume et leur «soutien à toutes les mesures visant à préserver» sa sécurité.

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La Suisse a aussi condamné l'attaque contre l'aéroport de Ryad. Dimanche sur X, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué que ses pensées allaient aux victimes, à leurs familles et aux personnes blessées. «La Suisse appelle à une désescalade immédiate et exhorte toutes les parties à respecter le droit international humanitaire», écrit le DFAE.

124 frappes saoudiennes

Après l'attaque de samedi sur l'aéroport de Ryad, les autorités saoudiennes avaient recensé 12 morts (quatre Saoudiens, deux Bangladais, un Américain, un Égyptien, un Argentin, un Syrien, un Palestinien et un Soudanais). Dimanche, l'ambassade d'Inde en Arabie saoudite a annoncé qu'un de ses ressortissants était décédé des suites de ses blessures.

Sur le terrain yéménite, les hostilités se poursuivent après l'offensive éclair lancée en septembre par les Houthis qui ont pris le contrôle sur la mer Rouge du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, déclenchant une contre-offensive gouvernementale.

Les Houthis ont dénoncé une «brutale agression saoudienne», faisant état de 124 frappes aériennes depuis samedi contre différents sites du pays, dont la capitale Sanaa, sous leur contrôle.