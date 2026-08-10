Seize Bangladais sont morts dans l’incendie d’une usine de fabrication de canapés à Ryad, en Arabie saoudite. Le Bangladesh, «profondément choqué», réclame le rapatriement des corps et une aide pour les familles.

16 Bangladais sont morts dans l'incendie d'une usine en Arabie saoudite

16 Bangladais sont morts dans l'incendie d'une usine en Arabie saoudite

AFP Agence France-Presse

Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh s'est dit lundi «profondément choqué» au lendemain de la mort de 16 de ses ressortissants dans l'incendie d'une usine de fabrication de canapés en Arabie saoudite. Dans un communiqué publié lundi, le ministère bangladais des Affaires étrangères a fait état de «la mort tragique de 16 ressortissants bangladais dans un incendie survenu dans une usine de fabrication de canapés à Ryad».

Le ministre bangladais chargé des expatriés, Ariful Haque Chowdhury, a indiqué que des «contacts permanents» étaient maintenus avec les autorités locales via l'ambassade du Bangladesh en Arabie saoudite. «Les responsables ont reçu pour instruction de procéder au rapatriement rapide des corps des expatriés décédés et d'obtenir toute l'aide gouvernementale nécessaire ainsi que les indemnisations pour leurs familles», a-t-il ajouté.

Dépendance à la main-d'oeuvre étrangère

Environ sept millions de Bangladais travaillent à l'étranger – la majorité au Moyen-Orient. Des médias saoudiens estiment que plus de trois millions de ressortissants bangladais résident dans le royaume.

L'agence de défense civile de la capitale saoudienne a indiqué qu'un incendie dans un établissement non autorisé où des meubles étaient rembourrés avait été maîtrisé, sans donner de détails sur d'éventuelles victimes. «La défense civile de Ryad a éteint un incendie dans un site non autorisé utilisé pour le rembourrage de meubles», a déclaré cette agence dans un message publié sur X.

Comme nombre de pays du Golfe, l'Arabie saoudite dépend largement d'une main-d'oeuvre venue d'Asie du Sud, notamment pour les emplois les plus pénibles et les travaux manuels.

Les travailleurs étrangers y occupent des postes très variés, allant des fonctions d'encadrement au nettoyage des rues en passant par le service dans les restaurants, dans une société où de nombreux citoyens saoudiens rechignent à exercer les emplois qu'ils jugent subalternes.