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Elle n'avait jamais perdu une élection
La maire démocrate de Los Angeles battue par une socialiste

La deuxième plus grande ville des Etats-Unis sera également administrée par une élue issue de la gauche du parti démocrate. Nithya Raman a battu la maire Karen Bass.
Publié: il y a 6 minutes
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Nithya Raman, 45 ans, sera la nouvelle maire de Los Angeles.
Photo: AFP
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Yannick WeberNewsdesk

La maire actuelle de Los Angeles, Karen Bass, membre du Parti démocrate, n'avait jamais perdu une élection. Aujourd'hui, elle a fini par mordre la poussière face à Nithya Raman. L'Indienne-Américaine de 45 ans, née en Inde, est membre du Parti démocrate, ainsi que des Démocrates socialistes, à l'instar d'un certain Zohran Mamdani. Les deux plus grandes villes des Etats-Unis seront désormais gérées par des élus de la gauche du parti.

Nithya Raman était arrivée deuxième lors du premier tour, en juin, derrière la maire sortante Karen Bass. Or, ce 3 novembre, lors du deuxième tour, elle a fini première, après un long dépouillement, comme l'ont annoncé jeudi soir les médias américains. «Je viens de parler avec la maire Bass et je lui ai exprimé ma plus profonde gratitude pour son leadership et ses décennies de service. Los Angeles ne serait pas la ville qu’elle est aujourd’hui sans elle», a réagi Nithya Raman sur les réseaux sociaux.

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Les ténors centristes du parti battus

Karen Bass avait été élue en 2022 et avait siégé auparavant à la Chambre des représentants à Washington. Los Angeles est gouvernée par des maires démocrates depuis 2001. Mais Karen Bass avait été fortement critiquée pour sa gestion des incendies qui avaient traumatisé Los Angeles, en janvier 2025.

L'élection de Nithya Raman, qui a fait campagne sur les thèmes du logement ou du soutien à l'industrie cinématographique, est un nouveau signal au sein du parti démocrate. Bien qu'ayant reçu le soutien de ténors du parti comme Kamala Harris ou le gouverneur de l'Etat Gavin Newsom, Karen Bass n'aura pas réussi à se maintenir en poste. De quoi rappeler New York, il y a tout juste un an, quand Zohran Mamdani avait battu l'ancien gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.

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