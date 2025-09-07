Le monde entier en a été témoin. Andy Byron, CEO de Tech, et sa directrice des ressources humaines se câlinaient pendant un concert de Coldplay lorsque la «Kiss Cam» les a projetés en grand sur l'écran. Aujourd'hui, Kristin Cabot demande le divorce.

Après le scandale de la kiss cam

1/4 Pris sur le fait: Andy Byron enlaçait sa directrice des ressources humaines, Kristin Cabot, lors d'un concert de Coldplay. Photo: IMAGO/Bestimage

A la mi-juillet, Andy Byron, directeur de la société technologique Astronomer, assistait à un concert de Coldplay. Mais la soirée a viré au scandale lorsqu’il a été filmé par la «kiss-cam» en train d'enlacer Kristin Cabot, sa cheffe des ressources humaines. Problème: tous deux sont mariés, mais pas l’un à l’autre. Kristin Cabot avait rejoint l’entreprise seulement huit mois plus tôt.

La courte scène a rapidement fait le tour du monde et Andy Byron a présenté sa démission en tant que CEO d'Astronomer. De son côté, son épouse, Megan Kerrigan, a supprimé son nom de famille «Byron» de ses profils sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore si le couple s'est séparé par la suite.

En revanche, Kristin Cabot et son mari, oui. La responsable des ressources humaines aurait déposé sa demande de divorce le 13 août auprès d'un tribunal de Portsmouth dans l'Etat américain du New Hampshire. Auparavant, le mariage avait connu plusieurs problèmes. Le couple aurait d'ailleurs tenté une médiation.

En février, ils ont acheté une grande maison

Pour Andrew Cabot, homme d’affaires fortuné, ce scandale pourrait conduire à un troisième divorce. Alors que son épouse Kristin s’affichait tendrement avec Andy Byron, lui se trouvait en déplacement professionnel au Japon.

Andrew Cabot dirige Privateer Rum, un producteur de spiritueux basé dans le Massachusetts. En février, lui et son camarade Andy Byron avait pourtant acheté une maison pour 1,8 million de francs, une propriété de deux étages avec quatre chambres près de la côte atlantique.

Kristin Cabot collaborait également professionnellement avec son mari. Avant la suppression de son profil LinkedIn, elle y était mentionnée comme membre du conseil consultatif de Privateer Rum.