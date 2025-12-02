DE
Après les coupes américaines
Des Etats promettent 1,16 milliard de dollars au HCR à Genève

Le HCR a reçu des promesses de 1,16 milliard de dollars pour 2024 à Genève, malgré des coupes budgétaires. Filippo Grandi, qui quittera son poste fin décembre, salue un «signal fort» mais s'inquiète des défis financiers persistants.
Publié: il y a 37 minutes
Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi salue le «soutien politique» des Etats donateurs.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a reçu à Genève des promesses de 1,16 milliard de dollars pour l'année prochaine. En raison des coupes américaines et d'autres pays, il a déjà supprimé près de 5000 postes. D'autres l'ont été récemment.

En ajoutant les contributions d'associations nationales partenaires du HCR, le montant promis mardi lors d'une réunion de donateurs s'approche même de 1,5 milliard. «C'est davantage que l'année dernière» au même moment, a affirmé le Haut commissaire Filippo Grandi, qui quittera l'agence onusienne fin décembre après dix ans à la diriger. Mais «les inquiétudes subsistent», a-t-il affirmé devant les participants.

Annonce de la Suisse saluée

Parmi plusieurs pays, il a remercié la Suisse pour son annonce «significative» pour l'année prochaine. Berne promet 34 millions de francs, dont 18 millions sans conditions et le reste pour des dispositifs comme l'Ukraine.

Mais la Suisse ne peut se prévaloir de figurer dans les plus gros contributeurs, alors que l'ancienne secrétaire d'Etat aux migrations Christine Schraner Burgener est candidate à la succession de l'Italien. Selon des observateurs, l'Allemagne, l'un des principaux donateurs, pèse davantage pour tenter d'inciter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à nommer un secrétaire d'Etat de ce pays, Niels Annen.

«Un signal fort»

En attendant de savoir qui sera le prochain chef ou la prochaine cheffe du HCR, Filippo Grandi a salué un «signal fort» pour l'année prochaine et un «soutien politique». Il demande que les promesses soient appliquées rapidement pour permettre d'éviter une incertitude de liquidités en début d'année.

Le HCR a été cette année l'une des entités les plus affectées par les coupes américaines et d'autres pays. Les Etats-Unis restent toutefois le plus gros donateur. En octobre dernier, le Haut commissaire avait annoncé que le nombre de postes coupés atteignait près de 5000.

Dépenses réduites

Depuis, «nous avons davantage réduit encore le niveau des dépenses», a admis mardi Filippo Grandi. Quelques emplois additionnels ont dû être biffés dans certaines opérations, a-t-il affirmé, sans en préciser le nombre.

L'enveloppe validée pour 2026 s'établit à 8,5 milliards de dollars, en recul de près de 20% par rapport à l'année précédente. Le Haut commissaire insiste sur l'importance des financements flexibles pour pouvoir aider plus de 135 millions de réfugiés et déplacés l'année prochaine. La quasi totalité des fonds du HCR vient de contributions volontaires. «Les déplacements forcés nous concernent tous», a estimé le Haut commissaire.

