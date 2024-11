Le secret de «la chanson la plus mystérieuse sur internet» a été percé

Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un morceau pop allemand surnommé «la chanson la plus mystérieuse sur internet» a finalement été identifié après 17 ans de recherche par une armée de passionnés en ligne, ont rapporté plusieurs médias. Le titre a finalement été reconnu comme étant «Subways of Your Mind», du groupe FEX, une formation allemande peu connue des années 1980.

Et ce grâce à un utilisateur du réseau social Reddit qui a retrouvé l'un des anciens membres du groupe, ont relaté cette semaine Der Spiegel et d'autres médias allemands. Le mystère a débuté en 2007, lorsqu'un frère et une soeur allemands numérisent et mettent en ligne un morceau que le premier avait initialement enregistré sur cassette, à partir de la radio, plus de 20 ans auparavant.

«Lostwave»

Des fans de musique adeptes de la «lostwave», la recherche des origines de chansons tombées dans l'oubli, tentent alors d'identifier le morceau de différentes manières, par exemple en essayant de déterminer les instruments ou l'accent du chanteur. Les premières tentatives pour identifier la chanson, classée par beaucoup comme appartenant au genre «new wave», sont largement infructueuses.

En 2019, la plateforme Reddit rediffuse le morceau qui déchaîne alors les passionnés, et est rapidement surnommé «la chanson la plus mystérieuse sur internet». Le forum de Reddit dédié attire des dizaines de milliers d'internautes, les médias allemands s'intéressant à leur tour à cette chasse.

Cette semaine, un utilisateur, «marijn1412», a expliqué avoir touché au but en échangeant avec l'un des anciens membres de FEX, qui lui a révélé le nom du titre tant recherché. Le fin limier a retrouvé Michael Haedrich, aujourd'hui âgé de 68 ans, en cherchant les groupes qui avaient participé à un concert organisé par une chaîne publique dans le nord de l'Allemagne dans les années 1980. Michael Haedrich a affirmé au Spiegel qu'il n'avait jamais eu connaissance de la «chasse» en ligne et que le groupe était «absolument bouleversé» par cette reconnaissance tardive.