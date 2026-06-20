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Onze blessés graves
La victime de la collision de trains en Angleterre est un conducteur

Un conducteur a perdu la vie et 11 personnes sont grièvement blessées après une collision ferroviaire vendredi au sud de Bedford, en Angleterre. L'accident a impliqué deux trains de la compagnie East Midlands Railway.
Publié: 11:23 heures
Un conducteur a perdu la vie et 11 personnes sont grièvement blessées après une collision ferroviaire vendredi au sud de Bedford.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La personne décédée dans la collision ferroviaire vendredi au nord de Londres était le conducteur de l'un des deux trains, un accident qui a également fait onze blessés graves, a indiqué la police des transports britannique samedi.

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre. «Malheureusement, une personne a été déclarée décédée sur les lieux. Il s'agit du conducteur de l'un des trains impliqués», a indiqué la police des transports britannique dans un communiqué.

Au total, 33 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 11 dans un état grave, a ajouté la police. Et 56 autres personnes ont été soignées pour des blessures. La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré qu'il était «trop tôt» pour connaître les causes de l'accident.

Un réseau ferroviaire ancien

«Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les circonstances de cette collision et de tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais», a-t-elle ajouté. «Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière», a témoigné auprès de la BBC un passager, Paul Cavin.

Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres. «Il y avait des blessés dans mon wagon», a-t-il dit, décrivant notamment des personnes sortant des rames avec «le nez fracassé».

Un autre passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. «Le problème, c'est que nous avons l'un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes», a-t-il dit. En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.


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