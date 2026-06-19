Une collision entre deux trains a eu lieu au sud de Bedford, à 90 km au nord de Londres, vendredi. Les services d'urgence interviennent sur cet «incident majeur» qui aurait fait des blessés, selon des médias.

La collision entre deux trains fait au moins un mort au nord de Londres

La collision entre deux trains fait au moins un mort au nord de Londres

AFP Agence France-Presse

Une personne est morte et plusieurs personnes ont été blessées vendredi après la collision de deux trains de passagers près de Bedford, au nord de Londres, a indiqué la police des transports britannique. «Plusieurs personnes ont été blessées et une personne est malheureusement décédée», a-t-elle précisé. «Les agents continuent d'intervenir sur place aux côtés de leurs collègues de la police du Bedfordshire ainsi que des services locaux d'incendie, de secours et d'ambulances», a-t-elle ajouté.

La collision a eu lieu en fin d'après-midi au sud de Bedford, une ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon les East Midlands Railway (EMR).

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«A un moment on a été projeté dans le siège opposé, et après j'ai vu de la fumée», a raconté Pete Knapp, un passager, à la Press Association. «Les gens gémissaient, hurlaient, les gens étaient sous le choc et hagards», a-t-il ajouté. «J'ai vu beaucoup de gens qui étaient incapables de parler, avaient les jambes brisées», a encore raconté ce passager, soulignant que des personnes semblaient souffrir «de blessures majeures et potentiellement mortelles».

Un train encastré dans l'autre

Des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être deux trains des East Midlands Railway (EMR) après leur collision, l'un encastré dans l'autre et des passagers se trouvant sur les rails. Selon ces images, les deux trains sont restés sur la voie. Un passager a cependant affirmé qu'un des trains avait déraillé.

«Nous répondons à des signalements d'une collision impliquant deux trains dans la région de Bedford», avait d'abord indiqué la police des transports sur la plateforme X. La compagnie EMR avait de son côté fait état d'un incident ferroviaire «entre Londres St Pacras et Leicester».

«Incident majeur»

Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé «beaucoup de moyens, y compris aériens» sur les lieux d'un «incident majeur» au sud de Bedford.

Le passager Pete Knapp a mis en ligne des images sur la plateforme Bluesky, expliquant qu'il se trouvait dans «la voiture de tête» d'un des trains et se trouvait «sous le choc» après la collision. «Ca va, j'ai les jambes en sang et ai pris un coup dans le dos. Les autres ne vont pas bien», a-t-il ajouté.

Un porte-parole d'EMR a indiqué qu'un des trains venait de Corby, et l'autre de Nottingham, deux villes du centre de l'Angleterre. Aucun train n'a pu atteindre ou quitter la gare de Londres St Pancras après la catastrophe, a-t-il précisé.

Les services de secours n'ont de leur côté pas encore fourni de bilan de leur intervention. La secrétaire aux Transports, Heidi Alexander, a dit être «très inquiète». Le Service des accidents ferroviaires, qui enquête sur les accidents de trains et de tramways, a indiqué qu'une équipe d'enquêteurs se trouvait sur les lieux «pour commencer à recueillir des éléments».