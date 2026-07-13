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Britanniques, belges, française
Toutes les victimes de l'incendie en Andalousie ont été identifiées

Treize personnes ont péri dans le violent incendie qui a frappé l'Andalousie jeudi dernier. Les victimes sont majoritairement étrangères: sept Britanniques, trois Belges, une Française, une Américaine et un Espagnol, ont indiqué mardi les autorités après les autopsies.
Publié: 13.07.2026 à 16:50 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
L'incendie a coûté la vie à au moins 13 personnes.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les 13 personnes tuées dans un incendie fulgurant jeudi soir en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, sont pour la plupart étrangères, avec sept Britanniques, trois Belges, une Française, une Américaine et un Espagnol, ont annoncé mardi soir les autorités après avoir terminé les autopsies.

«Cet après-midi s'est achevé l'identification de toutes les victimes de l'incendie de Los Gallardos», a expliqué dans un communiqué l'entité publique en charge de l'identification des corps (CID), précisant que «parmi les treize personnes décédées – dont l'une à l'hôpital –, sept sont originaires du Royaume-Uni, trois de Belgique, une de France, une autre des Etats-Unis, ainsi qu'un citoyen espagnol».

Le CID précise que douze signalements avaient été faits pour les douze personnes dont les dépouilles ont été retrouvées sur les lieux du drame, la treizième victime étant décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. «Les treize personnes décédées sont huit femmes et cinq hommes, tous majeurs», détaille encore le CID.

La chute d'un câble électrique

Les dernières victimes identifiées sont deux nouveaux Britanniques ainsi qu'une Américaine. Les médecins légistes ont dû procéder à des comparaisons génétiques pour établir l'identité des victimes, précise le communiqué. Les services d'urgence avaient retrouvé 12 corps calcinés et tellement défigurés par les flammes qu'il a fallu recourir que des analyses ADN ont été nécessaires, notamment grâce à la collaboration des familles et des proches, assistés par les services consulaires des différents pays concernés.

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Des battues effectuées dans les jours suivants l'incendie n'ont pas permis de retrouver d'éventuelles autres victimes à ce stade, même si les autorités n'écartaient pas totalement l'éventualité que le bilan augmente encore. Cet incendie, l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de l'Espagne, a été provoqué par la chute d'un câble électrique le long d'une route, un départ de feu particulièrement rapide, encouragé par la vague de chaleur qui touchait le pays.

Les flammes ont ravagé 7000 hectares dans un massif boisé proche de la Méditerranée, allant au rythme dévastateur d'environ 100 mètres par minute. L'incendie est depuis contrôlé et les riverains ont pu regagner leur domicile depuis dimanche.

L'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs. En 2025, plus de 393'000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne.

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