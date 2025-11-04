Choc dans la haute société londonienne: Ben Duncan, connu pour sa participation à «Big Brother» et ami proche du prince William, est mort. L'homme de 45 ans est tombé du toit d'un hôtel de luxe londonien.

Un ami du prince William décède après une chute du toit d'un hôtel de luxe

1/5 Ben Duncan est mort. L'acteur de télé-réalité est décédé à l'âge de 45 ans. Photo: IMAGO/FAMOUS

Laszlo Schneider

Choc dans la haute société britannique: Ben Duncan, un ancien ami d'études du prince William et de la princesse Kate, a trouvé la mort jeudi soir dernier à Londres. Comme le rapporte le «Daily Mail», l'acteur de télé-réalité âgé de 45 ans est tombé du toit du luxueux hôtel Trafalgar St James. Ben Duncan, qui avait étudié à l'université de St Andrews avec le couple royal, aurait chuté d'environ 30 mètres.

La police a été alertée à 23h02, mais n'a pu que constater le décès. Un porte-parole de la police londonienne a déclaré au journal: «L'homme est malheureusement tombé de très haut. Malgré tous nos efforts et ceux des ambulanciers, il a été déclaré mort sur place».

Le défunt faisait partie du cercle proche de William et Kate avant de devenir lui-même une personnalité médiatique. Il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, dont «Big Brother» et «Come Dine With Me». En 2010, Ben Duncan se souvenait de ses années d'études avec le couple princier: «Comme William et Kate étaient parmi nous, il y avait toujours beaucoup de gardes du corps autour. Nous savions qu'ils s'entendaient très bien et qu'une relation se développait, nous les laissions simplement tranquilles.».

«Il vivait sa vie comme Peter Pan»

Le Trafalgar St James, où l'incident s'est produit, est un hôtel cinq étoiles dont les chambres peuvent coûter plus de 1000 francs la nuit. Sa terrasse sur le toit, très appréciée des touristes, offre une vue spectaculaire sur Trafalgar Square.

Des amis et connaissances se disent choqués par la mort soudaine de Ben Duncan. Le réalisateur Mike Hollingsworth a écrit sur Facebook: «Mon cher, très cher ami Ben Duncan nous a quittés. Il vivait sa vie comme Peter Pan – le garçon qui n'a jamais grandi. Il manquera cruellement à ses nombreux amis qui ont appris à apprécier son charme, son esprit, son rire contagieux et son sens inné du style».

Outre ses liens avec la famille royale, Ben Duncan entretenait des amitiés avec des personnalités influentes telles que Lord Peter Mandelson et Michael Portillo. Ces dernières années, il se serait toutefois de plus en plus isolé. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore claires. La police qualifie le décès d’«inattendu, mais pas suspect».