David Beckham honoré par Charles III

Officiellement chevalier depuis juin dernier, l'ancien footballeur David Beckham a été formellement décoré mardi par le roi Charles III lors d'une cérémonie au château de Windsor.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid et son épouse sont désormais Sir David et Lady Victoria. Photo: Andrew Matthews

En costume trois-pièces gris à queue de pie et cravate assortie, David Beckham s’est présenté tout sourire devant le roi, qui l’a adoubé en touchant ses épaules de l’épée de cérémonie. Les deux hommes ont échangé quelques mots, le souverain semblant lui aussi ravi.

«Pour un jeune des quartiers est de Londres, être ici au château de Windsor, honoré par Sa Majesté le roi – la plus importante et la plus respectée des institutions au monde – c’est vraiment un grand moment», a confié la légende du football anglais aux médias après la cérémonie. Sa femme, la créatrice de mode Victoria Beckham, ainsi que ses parents, étaient présents.

Icône de style depuis des années, David Beckham a expliqué que sa tenue, dessinée par son épouse, avait été «inspirée» par Charles III. «Il est sans doute l’homme le plus élégant que je connaisse. Il a inspiré plusieurs de mes tenues, et clairement celle-ci», a ajouté l'ex-footballeur, cité par l’agence Press Association.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid, retraité depuis 2013, porte désormais le titre de Sir David, tandis que son épouse devient Lady Victoria. À 50 ans, David Beckham a été anobli pour ses services rendus au sport et à de nombreuses œuvres caritatives.

Engagé de longue date auprès de l’UNICEF, il a aussi mené des campagnes pour Malaria No More, une organisation œuvrant à l’éradication du paludisme.

Un lien pas si nouveau

Le couple Beckham évolue depuis longtemps dans la sphère royale: il avait été convié aux mariages du prince William et de Kate Middleton en 2011, puis à celui du prince Harry et de Meghan Markle en 2018.

Lors de la même cérémonie, l’écrivain et prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro a été élevé au rang de Compagnon de l’Honneur, distinction réservée à ceux qui ont apporté une contribution majeure aux arts, aux sciences ou à la vie publique. Le nombre de membres vivants de cet ordre ne peut dépasser 65.

Deux fois par an – au Nouvel An et lors de l’anniversaire officiel du monarque, le 14 juin – des Britanniques sont décorés pour leur contribution à la société. Plus de 1200 personnes ont figuré sur la liste des distinctions de juin 2025. À noter encore que les titres de chevalier et de dame constituent le plus haut rang de ces distinctions.