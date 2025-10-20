La diffusion du documentaire consacré à Victoria Beckham sur Netflix a eu des conséquences inattendues en raison d'un arrière-plan qui a enragé les voisins.

David et Victoria Beckham vont-ils être inquiétés? Photo: IMAGO/Cover-Images

Blick Sport

C'est un arrière-plan furtif qui a fait des remous dans la petite cité de Chipping Norton dans l'Oxfordshire. C'est dans la ville qui se trouve dans les Cotswolds, à 29 kilomètres d'Oxford, que se passe une partie du documentaire consacré à Victoria Beckham, quelques années après celui sur son mari, David.

L’ancienne icône pop des «Spice Girls» s'est lancée dans la mode. Et c'est justement dans cet univers que se passe le reportage diffusé depuis le 9 octobre dernier sur la plateforme de streaming. Quel rapport avec Chipping Norton? Et pourquoi ses habitants sont en colère?

Le «Sun» révèle que la bourgade est en ébullition depuis une dizaine de jours en raison d'une plage de sable installée dans le jardin du couple Beckham. «Le domaine de 17 hectares des Cotswolds, près de Chipping Norton, est habituellement à l'abri des regards indiscrets, a écrit le journal populaire anglais. Mais la plage était en arrière-plan lorsque l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, «Becks», 50 ans, et sa femme, créatrice de mode, 51 ans, discutaient dans le nouveau documentaire Netflix.»

De quoi forcément agacer le voisinage. «Tout le monde trouve cela totalement inapproprié pour le quartier et ils sont d'ailleurs très réticents à respecter les règles.» Une hypothèse que vérifie actuellement le Conseil du district du West Oxfordshire après avoir été alerté pour une possible infraction du couple star.

Après fait l'acquisition de la propriété, les époux Beckham avaient fait construire ce petit lac. Mais selon l'accord de 2021, il devait être entouré de fleurs sauvages et d'arbres afin de garder un esprit naturel au lieu. Selon une source proche du couple interrogée par le «Sun», aucune infraction ne serait à signaler.

De là à dire que les époux Beckham ne sont pas (encore) sortis du sable, il n'y a qu'un pas.