Un séisme de magnitude 5,5 a secoué mercredi le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Aucune victime ni dégât n'a été signalé pour l'heure, et aucun risque de tsunami n'a été détecté au Salvador.

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,5 a secoué mercredi en fin d'après-midi le Salvador, le Honduras et le Nicaragua sans faire de victimes ni de dégâts, ont indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) et les observatoires sismologiques locaux. La secousse s'est produite à 18h30 (02h30 en Suisse jeudi) à 56,8 km de profondeur, avec un épicentre situé dans l'océan Pacifique, au large des côtes du département d'Usulután, à environ 160 km au sud de la capitale, a précisé l'USGS.

Le ministère salvadorien de l'Environnement a lui évoqué sur X une magnitude de 5,7 et qu'il «n'y a pas de risque de tsunami pour le Salvador». Il a également été ressenti au Honduras et au Nicaragua.

Les services de protection civile des trois pays n'ont signalé ni victimes ni dégâts matériels après le séisme qui a semé la panique parmi la population. L'Amérique centrale est régulièrement touchée par ce type de phénomènes en raison de la convergence entre la plaque tectonique des Caraïbes et celle de Cocos, ainsi que de failles géologiques locales.

Le séisme s'est produit deux jours après un tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu dans l'ouest de la Colombie et qui a fait plus de 250 morts, plusieurs milliers de blessés et près de 500 disparus, selon le dernier bilan communiqué mercredi par le président Abelardo de la Espriella. Le 24 juin, un puissant double séisme a également provoqué plus de 6000 morts et des milliers de disparus au Venezuela.