Vingt mygales bien emballées ont été découvertes dans un train régional à Tübingen, en Allemagne. Le colis avait été oublié par une passagère. Alertée, la police a identifié la propriétaire, qui a récupéré son bagage sans poursuites.

Une voyageuse allemande oublie 20 mygales dans un train

Une voyageuse allemande oublie 20 mygales dans un train

AFP Agence France-Presse

Vingt mygales correctement emballées ont été retrouvées dans un train régional en gare de Tübingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, après l'oubli d'un colis par sa propriétaire, a indiqué vendredi la police fédérale de Stuttgart.

Les faits se sont déroulés jeudi, quand un conducteur d'une rame reliant les gares de Herrenberg à Tübingen a alerté les autorités après avoir découvert un paquet portant la mention «araignées et scorpions» à bord de son train.

Propriétaire retrouvée

À l'arrivée en gare de Tübingen, les agents de la police ont procédé à son ouverture et découvert une vingtaine de mygales conditionnées dans les règles, selon le communiqué.

Les animaux ont été saisis le temps d'identifier leur propriétaire, une femme de 31 ans, rapidement retrouvée. Celle-ci a pu récupérer son étrange bagage le jour même. Selon la police de Stuttgart, contactée par l'AFP, l'incident n'a pas perturbé le trafic ferroviaire et la voyageuse étourdie n'encourt aucune poursuite.