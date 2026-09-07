AFP Agence France-Presse
Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit «profondément choqué» lundi par la victoire historique de l'extrême-droite lors d'une élection régionale la veille, tout en promettant de maintenir le cap de ses réformes mais en les expliquant mieux.
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«Ma détermination est de poursuivre le cap des réformes, sans rupture, mais je sais que (...) nous devons mieux les expliquer», a-t-il dit à l'issue d'une réunion de la direction de son parti conservateur, la CDU, tout en reconnaissant avoir une responsabilité dans cette défaite et que l'essor électoral du parti AfD changeait la donne «dans toute l'Allemagne».
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