Un couple Irakien condamné pour esclavage d'enfants yézidis

Un couple irakien, membre de l'Etat islamique a été condamné en Allemagne pour avoir réduit deux fillettes yézidies en esclavage. Cette minorité kurdophone est persécutés par les jihadistes depuis plusieurs années.

Après un an et demi de procès

ATS Agence télégraphique suisse

Un couple d'Irakiens a été condamné à de la prison lundi par la justice allemande pour avoir réduit en esclavage et agressé sexuellement deux fillettes yézidies.

«Les accusés sont coupables de génocide, de crimes contre l'humanité, d'esclavage, de torture, de crimes de guerre, d'abus sexuels sur enfants, et d'appartenance à une organisation terroriste à l'étranger», a déclaré le juge Philipp Stoll à la presse, au tribunal de Munich.

Après un an et demi de procès, l'homme a été condamné à la réclusion à perpétuité, sa femme à neuf ans et demi de prison car mineure au début des faits. Désignés par le parquet comme Twana H. S. et son épouse Asia R. A., ils étaient membres du groupe jihadiste Etat islamique (EI) entre octobre 2015 et décembre 2017 en Irak et en Syrie.

Le couple a réduit en esclavage au plus tard fin 2015 une fillette alors âgée de 5 ans, puis à partir d'octobre 2017 une autre âgée de 12 ans. Twana H. S. a violé les deux enfants plusieurs fois, tandis qu'Asia R. A. préparait la chambre et maquillait l'une des petites filles. En outre, Twana H. S. frappait la plus âgée des fillettes avec un manche à balai et Asia R. H. a ébouillanté la main de la plus jeune.

Ces traitements avaient pour objectif de réduire à néant la foi yézidie, conformément à la volonté de l'EI. Les fillettes devaient suivre les prières et les règles islamiques et abandonner leur religion.

Cette minorité kurdophone adepte d'une religion pré-islamique, en partie issue du zoroastrisme, est persécutés par les jihadistes depuis plusieurs années.

Première condamnation du genre

Il s'agit de la première condamnation en Allemagne pour avoir cherché à arracher des victimes à leur groupe d'origine, a indiqué le juge. La plus jeune des victimes a ainsi perdu sa langue maternelle et a besoin d'un interprète pour téléphoner à sa mère.

Lors du verdict, le juge a lu un témoignage des deux filles: «Nous les Yézidies, étions les esclaves. Même les chiens avaient plus de valeur que nous. Toute mon enfance n'a été que souffrance».

L'une des filles a suivi le procès sur place et a éclaté en sanglots à plusieurs reprises.

Le juge a précisé que le couple n'avait pas été condamné en tant que «représentants des atrocités commises par l'Etat islamique, mais exclusivement pour ses propres actes».

Le couple avait quitté la Syrie en novembre 2017 après avoir laissé les deux petites filles à d'autres membres de l'EI et a été arrêté en 2024 dans le sud de l'Allemagne.