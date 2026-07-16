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19 personnes blessées
Un incendie dans un orphelinat près d'Alger fait onze morts

Un incendie a ravagé un orphelinat à Mohammadia, près d'Alger, causant la mort d'au moins 11 personnes et blessant 19 autres, selon la protection civile algérienne ce jeudi.
Publié: il y a 13 minutes
Un violent incendie a ravagé un orphelinat ce jeudi dans la banlieue est de la capitale Alger. (image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours en cours, dans un orphelinat de la banlieue d'Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne, sans préciser l'âge des victimes.

«Les services de la protection civile poursuivent les opérations d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré à la Fondation de l'enfance assistée, située dans la commune de Mohammadia», indique l'organisme dans un communiqué. «Le bilan provisoire des pertes humaines est de 11 décès.»

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