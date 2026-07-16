Un incendie a ravagé un orphelinat à Mohammadia, près d'Alger, causant la mort d'au moins 11 personnes et blessant 19 autres, selon la protection civile algérienne ce jeudi.

Un incendie dans un orphelinat près d'Alger fait onze morts

Un incendie dans un orphelinat près d'Alger fait onze morts

AFP Agence France-Presse

Au moins 11 personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées dans un incendie, toujours en cours, dans un orphelinat de la banlieue d'Alger, a annoncé jeudi la protection civile algérienne, sans préciser l'âge des victimes.

«Les services de la protection civile poursuivent les opérations d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré à la Fondation de l'enfance assistée, située dans la commune de Mohammadia», indique l'organisme dans un communiqué. «Le bilan provisoire des pertes humaines est de 11 décès.»