La Catalogne est en alerte rouge pour fortes pluies, notamment dans la province de Tarragone. Les autorités exhortent les habitants à la prudence maximale, avec des prévisions de 180 mm de pluie en 12 heures dans le delta de l'Èbre.

Alerte rouge aux fortes pluies dans une partie de la Catalogne

Des zones ont déjà été inondées samedi dans l'est de l'Espagne. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une partie de la Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a été placée dimanche en alerte rouge pour fortes pluies, au lendemain de perturbations sur l'île méditerranéenne d'Ibiza. Cette alerte a été déclenchée pour la province de Tarragone par l'agence météorologique nationale Aemet, qui prévoit 180 millimètres de pluie en 12 heures dans le delta de l'Èbre.

La protection civile catalane a en particulier lancé une alerte téléphonique exhortant les habitants de la région de Montsia, au sud de Tarragone, à éviter de se déplacer et de s'approcher des cours d'eau. Le président du gouvernement régional, Salvador Illa, s'est joint à l'appel sur les réseaux sociaux, appelant les citoyens à la «prudence maximale».

«Des inondations enregistrées à certains endroits»

Les services d'urgence catalans ont publié les données relatives aux appels reçus, indiquant une forte hausse à partir de 15H00 GMT, avec 142 cas recensés. «Des inondations sont enregistrées à certains endroits», a déjà indiqué l'Aemet sur X. Des perturbations de transports ont notamment commencé à être signalées en raison d'inondations de tronçons de voies ferrées ou d'autoroutes.

Cette dernière alerte intervient après que la région de Valence (est), qui a subi l'an dernier les inondations les plus meurtrières qu'ait connues l'Espagne depuis des décennies, est sortie relativement indemne d'une nouvelle alerte rouge déclarée vendredi. L'aéroport d'Ibiza, île au large de la région valencienne, a dû brièvement interrompre ses activités samedi, avant de les reprendre.

Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui provoquent des inondations.