Alicante visée par une alerte rouge aux pluies torrentielles

Une alerte météorologique majeure frappe le sud-est de l'Espagne. L'Aemet prévoit un «danger extraordinaire» dès vendredi, rappelant les inondations meurtrières de l'an dernier dans la région.

Des gens profitent de la plage de Levante à Benidorm, au nord d'Alicante, le 11 septembre 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'agence météorologique nationale espagnole (Aemet) a émis une alerte rouge aux pluies torrentielles sur le littoral d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne frappé par des inondations meurtrières l'an dernier, avertissant d'un «danger extraordinaire» à compter de vendredi.

L'Aemet a déclaré que l'alerte rouge serait en vigueur à partir de 10h00 (08h00 GMT) vendredi dans la province d'Alicante, ainsi que dans la région voisine de Murcie. «Danger extraordinaire. Des inondations et des crues soudaines peuvent se produire. Suivez les conseils de la protection civile», a écrit l'agence sur le réseau social X. Les précipitations pourraient dépasser 140 millimètres en 12 heures, en particulier dans la région de Valence.

De fortes pluies ont déjà frappé la région et l'archipel des Baléares fin septembre, entraînant la fermeture d'écoles et d'universités, perturbant le transport ferroviaire et routier et causant des inondations localisées.

De très mauvais souvenirs

En octobre 2024, des inondations dévastatrices dans une autre partie de cette région, près de de Valence, située à environ 170 km au nord, avaient fait plus de 230 morts, soit la pire catastrophe de ce type en Espagne depuis des décennies.

Ces inondations avaient été provoquées par des pluies extrêmement abondantes, conséquence d'une goutte froide (dépression isolée à haute altitude, assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole) dont les effets sont renforcés par le changement climatique et l'importante urbanisation des zones touchées.

La catastrophe avait suscité la colère des sinistrés, qui avaient critiqué la gestion de l'alerte et des secours, sur fond de polémique entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite quant aux compétences des uns et des autres dans ces domaines.

Depuis des habitants manifestent régulièrement pour reprocher à l'exécutif régional de ne pas les avoir prévenus suffisamment à l'avance du danger des pluies torrentielles.

Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui provoquent des inondations. En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.