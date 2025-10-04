Une bombe cyclonique traverse actuellement les îles britanniques. Cette dépression très intense et rapide, accompagnée de vents violents, restera heureusement à bonne distance de la Suisse. Toutefois, des vents forts atteindront tout de même notre région.

1/4 Humide, froid et gris? C'est la mauvaise réputation qui colle à l'automne. Photo: ANTHONY ANEX

Angela Rosser

La tempête Amy va balayer la Suisse ce week-end. Jusqu'à dimanche, la Suisse est placée en niveau de danger 2. Des vents allant jusqu'à 90 km/h sont possibles en plaine. Au-dessus de 1800 mètres, jusqu'à 120 km/h. Il fera chaud. «Samedi, la Suisse se trouvera dans un secteur d'air chaud à l'avant d'un front froid qui s'approche et qui arrivera en soirée», explique Klaus Marquardt de Meteo News à Blick. Les températures pourraient même avoisiner les 20 degrés samedi.

Il ne faut pas s'attendre à de fortes tempêtes comme celles que connaissent les îles britanniques ou le nord de l'Allemagne, explique Klaus Marquardt. Mais il s'agira plutôt d'une «petite tempête d'automne». Les rafales les plus fortes se produiront le soir au passage du front froid. Le météorologue Klaus Marquardt nous explique toutefois que la journée de samedi sera «plutôt agréable». «La Suisse se trouvera dans une masse d’air chaud, à l’avant d’un front froid attendu en soirée», précise-t-il. Les températures pourraient même atteindre les 20 degrés en début d’après-midi.

Une petite tempête automnale

Le front chaud est associé à la vaste dépression orageuse nommée Amy, qui s'est dirigé vers l’Ecosse et se caractérise par une chute rapide de la pression atmosphérique. Une bombe cyclonique – ou cyclogénèse explosive – est une zone de basse pression particulièrement puissante qui s’intensifie très vite et provoque un temps perturbé.

Pour la Suisse, cette dépression restera toutefois suffisamment éloignée. Mais entre samedi et dimanche, des rafales de vent balayeront le pays, accompagnées d’un front froid et de précipitations. Rien à voir cependant avec les tempêtes violentes attendues sur les îles britanniques ou le nord de l’Allemagne.

«Il faudra néanmoins compter avec des vents assez soutenus», souligne Klaus Marquardt. Mais il s’agira plutôt d’une «petite tempête automnale» que d’un phénomène majeur. Les rafales les plus marquées sont attendues lors du passage du front froid. Le météorologue conseille de sécuriser les meubles de jardin. L’isotherme du zéro degré se situera samedi vers 4000 mètres, ajoute-t-il, avant de drastiquement chuter la nuit suivante.

Un petit été indien à venir?

Dimanche, l’anticyclone des Açores reprendra la main. Le temps s’améliorera, le vent tombera et les températures avoisineront les 15 degrés, ce qui pourrait annoncer, pour la semaine suivante, un été indien.

En résumé, le week-end offrira un mélange de conditions très variées. Ceux qui souhaitent sortir samedi soir devraient prévoir de quoi affronter le vent et la pluie – ou alors rester bien au chaud pour partager une raclette conviviale entre amis.



