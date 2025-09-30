De fortes pluies et des orages ont frappé les îles Baléares. A Ibiza, la pluie a provoqué des inondations massives à l'aéroport, tandis qu'à Majorque, les forces d'intervention ont dû pomper des caves et les agriculteurs déplorent de lourdes pertes.

1/4 Ibiza fait actuellement face à des pluies massives. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

C’est la tempête aux Baléares. Sur l’île d’Ibiza, les intempéries ont été particulièrement violentes dans la nuit de lundi à mardi. Près de l’aéroport, 74 litres de pluie par mètre carré sont tombés en quelques heures. Des vidéos montrant l’ampleur des inondations sur place circulent sur les réseaux sociaux. À Sant Antoni de Portmany, haut lieu de la fête, les précipitations ont également été intenses avec 66 litres par mètre carré.

Les orages et fortes pluies ont aussi frappé Majorque, surtout dans le sud-est. À Santanyí, 41 litres par mètre carré ont été enregistrés entre 20 heures et 8 heures, rapporte le «Mallorca Zeitung». Les secours ont dû intervenir à 19 reprises, principalement pour vider des caves inondées. À Felanitx, ils ont sauvé un automobiliste coincé dans sa voiture sur une route submergée.

Aéroport sous pression

Le stress se poursuit dans les aéroports. À Majorque, les équipes continuent de gérer les conséquences des intempéries. Lundi et durant la nuit, des retards allant jusqu’à deux heures ont été enregistrés. Mardi matin encore, de nombreux vols partaient ou atterrissaient avec environ une heure de décalage.

La veille déjà, la grêle avait causé de lourds dégâts dans le nord de l’île. À Sa Pobla, les agriculteurs ont été particulièrement touchés: une grande partie des champs de pommes de terre a été détruite.

Aujourd'hui, le temps reste instable à Majorque. Les régions de la Tramuntana, du sud et de l’est sont placées en alerte orange (pluie et orages) jusqu’à 15 heures. Mardi après-midi, de nouvelles pluies intenses et localisées sont encore attendues.