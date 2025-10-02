La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine n'est actuellement refroidie qu'à l'aide de générateurs diesel. Mais le carburant se fait rare. Et la centrale nucléaire de Tchernobyl connaît également des problèmes. Les principales questions et réponses.

Johannes Hillig et ATS Agence télégraphique suisse

Le président ukrainien sonne l’alarme. Volodymyr Zelensky a mis en garde cette semaine contre le risque d'une catastrophe nucléaire dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, occupée par les troupes russes. Selon lui, la situation est critique. En effet, depuis la semaine dernière, la plus grande installation nucléaire d'Europe est totalement coupée du réseau. L'installation n'est actuellement alimentée en électricité que grâce à des moteurs diesel.

Et cela ne peut pas durer éternellement. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le carburant suffit encore pour une dizaine de jours. La centrale nucléaire de Tchernobyl connaît, elle aussi, des problèmes. Quel est le danger possible pour l'Europe? Que se passera-t-il si la centrale nucléaire de Zaporijjia n'a plus d'électricité? Blick fait le point sur la situation.

Que s'est-il passé?

A la centrale nucléaire de Zaporijjia, la dernière ligne à haute tension est hors service depuis le 23 septembre. Il y a déjà eu des pannes, mais jamais sur une période aussi longue. On ne sait pas exactement comment cela a pu se produire.

La ligne à haute tension reliait la centrale nucléaire à la partie du réseau électrique ukrainien contrôlée par Kiev. Selon l'organisation environnementale Greenpeace à Kiev, elle n'a pas été interrompue par des tirs. Elle s'est appuyée sur l'analyse de photos satellites par des experts en sécurité. Greenpeace a accusé Moscou d'avoir saboté la ligne dans le cadre du plan de raccordement de Zaporijjia au réseau russe et de redémarrage des réacteurs. Aucune preuve tangible n'existe toutefois.

Volodymyr Zelensky accuse la Russie d’entraver les réparations par des bombardements répétés. De son côté, la Russie rend les tirs ukrainiens responsables de la panne de l'alimentation électrique régulière.

Y a-t-il un danger immédiat?

Tant que les générateurs alimentent les réacteurs à l'arrêt, il n'y a pas de danger immédiat, a déclaré le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. «Mais ce n'est clairement pas une situation durable du point de vue de la sûreté nucléaire.» Il a ajouté qu'il était en contact avec la Russie comme avec l'Ukraine pour rétablir l'approvisionnement en électricité.

Que se passe-t-il si la centrale de Zaporijjia n'a plus d'électricité?

Dès qu'il n'y aura plus de diesel, la centrale nucléaire de Zaporijjia se retrouvera sans électricité. Un problème de taille. Les éléments combustibles d'une centrale nucléaire doivent être régulièrement refroidis, sinon le cœur du réacteur risque de fondre dans le pire des cas. Une catastrophe nucléaire pourrait alors s'ensuivre.

Comment le refroidissement peut-il continuer à être assuré?

Une option est de faire tourner la centrale en mode «autoconsommation»: les réacteurs produisent juste assez d’énergie pour assurer leur propre sécurité, notamment le refroidissement. Cette méthode avait déjà été utilisée en 2022. Une bonne solution, mais seulement pour un temps. «Une exploitation durable uniquement avec production autonome n'est pas prévue dans les installations de conception soviétique», écrit la Société allemande pour la sûreté des installations et réacteurs (GRS) sur son site Internet. A long terme, l'exploitation autonome nuit à l'installation.

Mais cela permettrait de gagner du temps pour rétablir l'alimentation électrique.

Que se passe-t-il à la centrale nucléaire de Tchernobyl?

La centrale de Tchernobyl – définitivement arrêtée – a elle aussi connu une panne de courant, attribuée à une frappe russe. Mais en quoi est-ce un problème?

C'est à Tchernobyl que s'est produit en 1986 l'accident le plus grave de l'histoire de l'énergie nucléaire. Depuis 2019, les restes du quatrième bloc de réacteur sont entourés d'une enveloppe de protection de 100 mètres de haut. Le fonctionnement de cette installation, entre autres la ventilation, nécessite de l'électricité. En février 2025, un drone russe a endommagé le sarcophage à double paroi. Les capteurs n’ont pour l’instant relevé aucune hausse de radioactivité, mais les experts peinent à évaluer les conséquences possibles d’un tel scénario inédit.