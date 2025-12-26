Trois femmes ont été blessées vendredi avec une arme blanche dans le métro parisien par un individu qui a pris la fuite, a annoncé à l'AFP l'opérateur public des transports parisiens (RATP). Les agressions ont eu lieu aux stations desservies par la ligne 3 Arts et Métiers, République et Opéra, en plein centre de Paris, «entre 16h15 et 16h45», a précisé la RATP. «L'agresseur a pris la fuite» et une enquête de police a été ouverte pour interpeller l'individu, selon la même source.
Sa cavale n'aura pas duré trop longtemps. L'auteur présumé des agressions au couteau dans le métro parisien a été interpellé, a indiqué le parquet en début de soirée. Il a pu être identifié «grâce aux images de vidéosurveillance». «La mise en oeuvre de la géolocalisation de son téléphone portable a permis son interpellation en fin d'après-midi dans le Val d'Oise», a-t-on précisé de même source.
«Vigilance maximale»
Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité. Elle était blessée à la jambe et visiblement choquée. «Les victimes ont été rapidement prises en charge par les pompiers. La police s'est rendue sur place. Des équipes de sécurité ont été déployées en renfort pour sécuriser la ligne», ajoute la RATP.
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche des festivités du Nouvel an, selon un télégramme dont l'AFP a eu connaissance.
En raison «du niveau très élevé de la menace terroriste» et «des risques de troubles à l'ordre public», le ministre a demandé aux responsables locaux de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» en mettant en place «une présence visible et dissuasive». Il avait notamment souhaité qu'«une attention spécifique» soit portée «aux transports en commun».
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h