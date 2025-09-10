Attaque au couteau dans le Lycée Vert d'Azur

Une attaque au couteau dans un lycée horticole d'Antibes a fait deux blessés mercredi. Une enseignante de 52 ans a été grièvement atteinte, tandis qu'un élève de 16 ans a été légèrement touché. L'agresseur a été interpellé par la police.

Une enseignante et un élève ont été blessés mercredi après-midi au sein d'un lycée horticole d'Antibes, dans le sud-est de la France, lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé, a-t-on appris auprès de la police et de la préfecture.

Le pronostic vital des deux blessés n'est pas engagé. Il s'agit d'une enseignante de 52 ans grièvement atteinte et d'un élève de 16 ans touché de manière superficielle, a précisé la préfecture. Le procureur de la République de Grasse (sud-est), Eric Camous, s'est rendu sur place mais n'a pas souhaité communiquer dans l'immédiat.

«Une enseignante et un élève ont été sauvagement attaqués dans un lycée horticole d'Antibes. J'apporte tout mon soutien aux victimes, à leurs proches, aux élèves et à toute la communauté éducative», a réagi sur X Annie Genevard, ministre démissionnaire de l'Agriculture, attendue sur place en début de soirée.

«Merci aux policiers, nationaux et municipaux, ainsi qu'aux pompiers pour leur intervention rapide et leur engagement exemplaire dans cette situation extrêmement tendue, symbole de la tragique montée de la violence dans notre pays», a également déclaré sur X le député de la circonscription, Eric Pauget.

Plusieurs attaques ces derniers mois

Baptisé Lycée Vert d'Azur, le lycée horticole d'Antibes accueille 450 élèves de la 3e aux classes préparatoires, pour des formations en filières professionnelles, générales ou technologiques autour des métiers du végétal (aménagement paysager, alimentation, environnement...). Contacté par l'AFP, le ministère de l'Education nationale n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. En France, les lycées agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture.

Plusieurs collèges ou lycées ont été touchés ces derniers mois par des attaques au couteau. La semaine dernière, un enseignant a été légèrement blessé par un de ses collègues qui lui a porté deux coups de couteau lors d'une altercation dans la salle des professeurs d'un lycée de Martigues (sud-est).

En juin, un collégien de 14 ans avait tué une surveillante, également à coups de couteau, à Nogent (nord-est). Et en avril, un lycéen a tué une adolescente de 15 ans et blessé trois autres personnes dans un lycée de Nantes (ouest).