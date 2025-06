La victime est âgée de 31 ans. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Une assistante d'éducation est décédée mardi peu après avoir reçu des coups de couteau lors d'un contrôle des sacs devant un collège à Nogent (Haute-Marne) et un élève de 15 ans, immédiatement maîtrisé, a été placé en garde à vue.

Le collégien a été arrêté après avoir «blessé grièvement une assistante d'éducation» de 31 ans avec un couteau, a indiqué la préfecture en début de matinée. La surveillante est décédée de ses blessures, a ensuite indiqué une source proche de l'enquête.

Inconnu des services de police, le suspect est âgé de 15 ans, selon une source proche du dossier. Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent, a précisé la préfecture.

Un contrôle de sacs «prévu de longue date»

«Plusieurs coups de couteau» ont été portés juste au moment de la rentrée des classes, et le suspect, immédiatement maîtrisé par les gendarmes présents pour le contrôle, «serait bien un collégien de l'établissement» selon les premières informations disponibles, selon le rectorat.

L'académie de Reims a déployé une équipe mobile de sécurité sur place, et déclenché la mise en place d'une cellule de soutien psychologique. Ce contrôle de sacs était «prévu de longue date» conjointement avec la gendarmerie, «dans le cadre de la circulaire Retailleau-Borne», a précisé le rectorat, soulignant qu'il n'y avait «pas de difficultés particulières» dans cet établissement.

Des contrôles aléatoires de sacs dans les établissements scolaires ont été mis en place après une rixe en mars qui avait provoqué la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne. Le ministre de l'Intérieur avait alors promis davantage de «dissuasion et de sanctions» aux abords des établissements scolaires après la «longue litanie» de rixes mortelles.

«La Nation est en deuil»

Emmanuel Macron a déploré «un déferlement de violence insensé» «Alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensé. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La Nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime», a écrit le chef de l'Etat sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a exprimé mardi sur X «tout (son) soutien à la victime et à ses proches», après «un drame terrible», et annoncé qu'elle se rendait à Nogent «en soutien à l'ensemble de la communauté scolaire et des forces de l'ordre». Elle est attendue sur place à la mi-journée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'agression a déclenché l'émoi, notamment au sein de la communauté éducative. «Notre collègue (...) faisait simplement son métier en accueillant les élèves à l'entrée de l'établissement», a souligné Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du syndicat SE Unsa, faisant état d'une «immense douleur».

«Un contrôle des sacs était pourtant en cours… Comme quoi, tout ne sera jamais sécurisable et c'est bien sur la prévention que la réflexion doit être menée», a-t-elle ajouté. «C'est impossible d'être plus vigilants 24/24 (...) On ne peut pas se dire chaque élève est un danger, est une menace, sinon on ne se lève plus le matin», a commenté Jean-Rémi Girard, président du Snalc (Syndicat national des lycées et collèges).

Fin avril, au lendemain d'une attaque mortelle dans un lycée à Nantes, le ministère de l'Education nationale avait indiqué que 958 contrôles aléatoires de sacs dans les établissements scolaires avaient permis la saisie de 94 armes blanches depuis mars. Après cette attaque au couteau qui avait fait un mort et trois blessés, le Premier ministre François Bayrou avait annoncé «une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires».