Un homme soupçonné d'avoir attaqué plusieurs personnes au couteau à Marseille a été abattu par la police. Il aurait poignardé cinq personnes.

Un homme soupçonné d'avoir attaqué plusieurs personnes au couteau à Marseille a été abattu par la police Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été blessées mardi dans l'attaque au couteau en plein centre de Marseille, dont une se trouve dans «un état critique», a indiqué le procureur de la République Nicolas Bessone à la presse sur place. L'attaque a été perpétrée par un Tunisien en situation régulière, qui a notamment attaqué au couteau le gérant d'un hôtel dont il venait d'être expulsé pour défaut de paiement. Il a également attaqué le fils de ce gérant, un autre client de l'hôtel – le plus grièvement blessé, et deux passants dans la rue lors de son «périple criminel», a précisé le procureur.

Un témoin visuel, habitant du quartier, a raconté à des journalistes de l'AFP sur place que la police était arrivée «très vite». «Ils ont essayé de l'arrêter devant un fast-food et là l'homme a essayé d'attaquer un policier au couteau. Le policier a crié 'arrête-toi, arrête-toi' avant d'entendre des tirs», a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur arrive

Un autre témoin de la scène a raconté avoir vu un homme avec «deux gros couteaux de boucher». Tout le périmètre était bloqué vers 16h00, et deux lignes de tramway ont été interrompues sur une partie de leur parcours, selon la régie des transports marseillais. Devant un fast-food, une tente de la police scientifique était montée et des bâches noires recouvraient la terrasse.

Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau va se rendre dans la soirée à Marseille, a indiqué mardi le Ministère. Le ministre se rendra à l'Evêché, l'hôtel de police de Marseille, vers 20h30.

Développement suit